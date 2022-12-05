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考察竹市關埔國小 高虹安：上任後積極研議解決現況

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市關埔國小。記者王駿杰／攝影
新竹市關埔國小。記者王駿杰／攝影

立法院教育及文化委員會今考察新竹市關埔國小，針對學童就學與校園硬體工程提出改善建議，立委、準市長高虹安也到場參與，她說，關埔國小的工程預算花了十幾億元，工期卻遙遙無期，還有學區爆量問題，因缺乏體育場等運動空間，學生只能在學校走廊上活動，希望教育部盡快補足相關經費，上任後也會積極研議解決現況。

關埔國小位於「竹科第一排」，近年來該區有不少新興大樓，吸引許多竹科年輕家庭進駐，孩童也非常的多，關埔國小班級學生數則從創校以來就增額招收，從29人擴編到35人，學校也沒有操場、體育館，只能跟鄰近國中借場地辦校慶。目前學校還有體育館及景觀工程發包為三期，正招標中，預計兩年完成。

擔任教文委員會召委的國民黨立委鄭正鈐今與高虹安、多名市議員到關埔國小考察，鄭正鈐說，關埔國小目前最重要的就是學區問題，能否另尋校地至關重要，還需要各界多討論。

民眾黨市議員李國璋指出，因缺工缺料、原物料上漲等影響，體育館及景觀工程是否可研議將兩筆預算分開，讓活動中心先完工，讓學生有安全運動空間。

國民黨議員張祖琰指出，現在關埔國小一班為35人，但正常一班是29人，學生數這麼多恐會影響學生受教品質與加重老師教學負擔，希望能在附近找到新的校地。

時代力量議員蔡惠婷也說，關埔當初建校時應該是以教育部規定上限每班29人去做設計，現在學校每班卻都是35人，即使老師教學動能強，但學生密度高，孩子容易發生碰撞，加上校園三期工程仍在施工，恐造成老師在課程與工程間疲於奔命，如何將學生每班人數逐年調降是很重要的，未來希望高虹安上任能研議改善，達成教育均質化。

教育處指出，關埔國小新設校工程總經費為13.8億元，規畫60班、共計87間教室，包含6棟校舍、行政大樓1棟、圖書館，另有地下停車場2層構造物。至於體育館及景觀工程部分是合在一起招標，可依招標狀況來做調整，看是否先行實施體育館。

教育處表示，校園每班人數部分，會研議是否做遞減，為因應關埔區新生數逐年提高，還規畫光武國中、建功高中新建校舍工程，並研議光武國中逐年增班可行性。體育工程部分，設計規畫已進入公開閱覽階段，接下來就是公開招標，對現有空間與體育設施計畫，都會納入各項意見做研議。

立法院教育及文化委員會今考察新竹市關埔國小，擔任教文委員會召委的國民黨立委鄭正鈐今與高虹安、多名市議員到場參加。記者王駿杰／攝影
立法院教育及文化委員會今考察新竹市關埔國小，擔任教文委員會召委的國民黨立委鄭正鈐今與高虹安、多名市議員到場參加。記者王駿杰／攝影

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