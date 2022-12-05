世足賽苗栗市3場足球轉播派對 市長夫婦挺阿根廷
世足賽苗栗市不缺席，公所與中華電信苗栗營運處及愛爾達電視合作，12月10日、17日、18日晚上10點半在苗栗火車站西站廣場，先後轉播8強、季軍及冠軍賽，球迷一起看球貼近球場的熱情。
今年卡達世足賽，目前進入16強淘汰賽階段，苗栗市長邱鎮軍今天一身阿根廷主場球衣的裝扮，宣布將戶外轉播3場壓軸球賽，球迷齊聚看球一起嗨，他表示，受到太太詹美娟的影響，跟著支持阿根廷，尤其是阿根廷球王梅西最後一舞，阿根廷也很強，順利進入8強。
邱鎮軍表示，苗栗市不會是阿根廷的主場，3場轉播希望吸引青年學子、地方居民，及外地遊客來到苗栗市，也可以揪團，參與星空下的戶外轉播派對，一同來熱血、吶喊，為自己支持球隊、球星加油。
今天的暖身活動，安排今年全國協會盃足球錦標賽冠軍隊苗栗縣頭份市文英國中足球隊，現場露一腳足球技巧互動，邱鎮軍說，轉播派對中場休息時間，規畫足球射門挑戰活動，有機會獲得100元面額的「菁彩好禮券」。
持券至活動配合的10家青創店家消費、兌換等值商品，包括貓狸村、顏萃所、共發實業、窖咖啡、David house、東海徐咖啡、菁採生活、新興大旅社、喵裏窩手工餅乾，及Bonbons法式甜食工作室。
邱鎮軍指出，4年1次的世足賽是一大盛事，比賽期間全世界瘋足球，市公所首開苗栗縣先例，接軌國際同步轉播3場賽事，並邀請在地學校社團勁歌熱舞表演，讓青年的熱情活力，及青創店家的耕耘與努力，能夠被看見。
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