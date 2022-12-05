快訊

法官勸和解！TVBS女主播宮鬥意外曝月薪 她遭解僱怒告出庭哭訴：被抹黑

林智堅、鄭文燦學位遭撤銷！徹查陳明通指導論文？ 教長這樣說

失眠不只睡不著！醫列「這4種情況」都算 太早醒別以為是睡飽了

世足賽苗栗市3場足球轉播派對 市長夫婦挺阿根廷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所與中華電信苗栗營運處及愛爾達電視合作，轉播世足8強、季軍及冠軍賽，市長邱鎮軍邀球迷一起看球。記者范榮達／攝影
苗栗市公所與中華電信苗栗營運處及愛爾達電視合作，轉播世足8強、季軍及冠軍賽，市長邱鎮軍邀球迷一起看球。記者范榮達／攝影

世足賽苗栗市不缺席，公所與中華電信苗栗營運處及愛爾達電視合作，12月10日、17日、18日晚上10點半在苗栗火車站西站廣場，先後轉播8強、季軍及冠軍賽，球迷一起看球貼近球場的熱情。

今年卡達世足賽，目前進入16強淘汰賽階段，苗栗市長邱鎮軍今天一身阿根廷主場球衣的裝扮，宣布將戶外轉播3場壓軸球賽，球迷齊聚看球一起嗨，他表示，受到太太詹美娟的影響，跟著支持阿根廷，尤其是阿根廷球王梅西最後一舞，阿根廷也很強，順利進入8強。

邱鎮軍表示，苗栗市不會是阿根廷的主場，3場轉播希望吸引青年學子、地方居民，及外地遊客來到苗栗市，也可以揪團，參與星空下的戶外轉播派對，一同來熱血、吶喊，為自己支持球隊、球星加油。

今天的暖身活動，安排今年全國協會盃足球錦標賽冠軍隊苗栗縣頭份市文英國中足球隊，現場露一腳足球技巧互動，邱鎮軍說，轉播派對中場休息時間，規畫足球射門挑戰活動，有機會獲得100元面額的「菁彩好禮券」。

持券至活動配合的10家青創店家消費、兌換等值商品，包括貓狸村、顏萃所、共發實業、窖咖啡、David house、東海徐咖啡、菁採生活、新興大旅社、喵裏窩手工餅乾，及Bonbons法式甜食工作室。

邱鎮軍指出，4年1次的世足賽是一大盛事，比賽期間全世界瘋足球，市公所首開苗栗縣先例，接軌國際同步轉播3場賽事，並邀請在地學校社團勁歌熱舞表演，讓青年的熱情活力，及青創店家的耕耘與努力，能夠被看見。

苗栗市公所與中華電信苗栗營運處及愛爾達電視合作，轉播世足8強、季軍及冠軍賽，市長邱鎮軍邀球迷一起看球。記者范榮達／攝影
苗栗市公所與中華電信苗栗營運處及愛爾達電視合作，轉播世足8強、季軍及冠軍賽，市長邱鎮軍邀球迷一起看球。記者范榮達／攝影
苗栗市長邱鎮軍夫妻挺阿根廷，一身主場打扮主持今天記者會。記者范榮達／攝影
苗栗市長邱鎮軍夫妻挺阿根廷，一身主場打扮主持今天記者會。記者范榮達／攝影
苗栗市長邱鎮軍夫妻挺阿根廷，一身主場打扮主持今天記者會。記者范榮達／攝影
苗栗市長邱鎮軍夫妻挺阿根廷，一身主場打扮主持今天記者會。記者范榮達／攝影

足球 阿根廷 邱鎮軍

延伸閱讀

世足賽／提「禁忌的名字」 土國球評只播半場就被炒魷魚

世足賽／抱歉football贏了 荷蘭總理為足球正名兼挖苦拜登

世足賽／英19歲貝靈漢寫隊史紀錄 隊友讚：未來世界最佳中場

世足賽／紀錄製造機！ 姆巴佩梅開二度再寫新猷

相關新聞

桃園1萬6953戶將停水16小時 影響範圍看這裡

台灣自來水公司第二區管理處辦理「中壢區中豐北路二段減壓閥檢修作業」，預計15日8點至當日24點停水共16小時，影響範圍包...

考察竹市關埔國小 高虹安：上任後積極研議解決現況

立法院教育及文化委員會今考察新竹市關埔國小，針對學童就學與校園硬體工程提出改善建議，立委、準市長高虹安也到場參與，她說，...

愛康衛生棉慨捐 全台兒醫首輛加護型救護車「蛋黃酥號」啟用

全台第一輛隸屬兒童醫院、配有完整兒童急救設備的加護型救護車「蛋黃酥號」，今由愛心企業愛康衛生棉捐贈給新竹市立馬偕兒童醫院...

世足賽苗栗市3場足球轉播派對 市長夫婦挺阿根廷

世足賽苗栗市不缺席，公所與中華電信苗栗營運處及愛爾達電視合作，12月10日、17日、18日晚上10點半在苗栗火車站西站廣...

吳濁流文學獎 「轉屋」奪客家詩首獎

新竹縣吳濁流文學獎昨天頒獎，今年選出30件優秀作品，客家詩前三名作者上台朗讀，貳獎鄭委晉來自台南，自承非客家人，是為了創...

桃園年花200萬推循環杯 成效差挨批

桃園市紙容器和塑膠容器年均回收量超過9萬噸，相當於3.5億個飲料杯。市府去年4月起試辦循環杯租借系統，今年平均每月僅借出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。