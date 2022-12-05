桃園1萬6953戶將停水16小時 影響範圍看這裡

台灣自來水公司第二區管理處辦理「中壢區中豐北路二段減壓閥檢修作業」，預計15日8點至當日24點停水共16小時，影響範圍包括中壢區4里、大園區7里、蘆竹區新莊里，停水戶數約1萬6953戶、水壓降低戶數5513戶。

桃園市經發局表示，為盡早提供用水需求，將持續督促自來水公司儘速完工復水，降低民眾用水不便，也請民眾預先儲水備用。

經發局表示，15日停水區域包括中壢區洽溪里、青埔里、芝芭里、興和里（中豐北路沿路）、大園區橫峰里（高鐵區域內）、田心里（民溪六路、民溪七路、華興路一至二段、田溪路）、五權里（青昇路一段、中正東路二~三段、五福路、五青路、五結路、大竹南路、下埔路、高鐵北路三段）、埔心里（中正東路一段840巷）、蘆竹區新莊里中油街。

水壓降低區域包括大園區北港里（自立一~二~三~四街、工二路）、田心里（仁德路、和平西路、新興路、華興路、永興路、長興街、新園街、文中街、大觀路、國際路一段）、溪海里、和平里。

經發局提醒，請民眾預先於停水前6小時完成儲水，避免停水前才開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，停水期間請關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞；恢復供水後如仍缺水時，可通知自來水公司或經濟發展局立即處理，或向當地里長洽詢。