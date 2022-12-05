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桃園年花200萬推循環杯 成效差挨批

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園推循環杯，希望逐步擴大到全市店家，但成效不如預期。記者朱冠諭／攝影
桃園推循環杯，希望逐步擴大到全市店家，但成效不如預期。記者朱冠諭／攝影

桃園市紙容器和塑膠容器年均回收量超過9萬噸，相當於3.5億個飲料杯。市府去年4月起試辦循環杯租借系統，今年平均每月僅借出543次，即使加碼推出折扣優惠，也未帶動使用率明顯提升，面對北市本月起全面禁用一次性塑膠飲料杯，環團和民代都批評，桃園推動無塑成效不如預期，也不夠積極。

市府環保局坦言，逾9成市民仍習慣使用一次性塑膠杯，不是市府不願意做，而是民眾仍需要時間教育，未來會加強宣導，對超商和飲料業者以獎勵取代罰則，鼓勵推動循環杯，表現良好的業者會表揚，未達目標的業者則須提報減量精進計畫。

桃園去年率先六都修法通過「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」修正案，規定今年7月起超商、速食店需提供重複性容器。市府也在統一、全家超商和部分飲料業者推出循環杯共享平台，目前共有超過30間店家響應，市府的循環杯預算今年就有200萬元。

但今年1至11月每月平均僅借出543杯循環杯，即使9月起推出「每周五租借循環杯買飲料省10元」優惠，9月到11月借出的數量也分別只有621、573和788杯，成長仍有空間。

「這項業務根本沒有積極推動，」議員舒翠玲質疑，循環杯系統大多建置在市府周邊店家和中壢六和商圈，兩個生活圈以外民眾，幾乎看不到循環杯蹤影；何況北市12月起就禁用一次性塑膠飲料杯，桃園減塑進度相較宛如牛步。

綠色和平組織專案主任唐安說，桃園修法要求餐飲業者提供循環杯腳步快於其他縣市，但目前減量進度不足，市府應規定，使用一次性容器額外收費或提高一次性容器價格，才能有效減量。

環保局指出，推動循環杯挑戰不小，主要是消費者第一次使用循環杯租借系統不熟悉，也有民眾對循環杯衛生有疑慮；市府以飲料折扣鼓勵民眾帶環保杯消費，但據超商統計，僅約1成民眾願使用，顯示民眾觀念要慢慢教育。至於禁用一次性塑膠杯時間點，還在和各飲料業者持續溝通，尚無定案。

桃園 超商

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