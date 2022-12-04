快訊

中重症108例、29死！30多歲女接種過3劑 確診3天後在家亡

周病例降3.2％！本土增12981例、29死 疫情下降速度趨緩

勞退自提6%…她全薪5萬實領僅4萬 網揭「一理由」不建議自提

記得儲水！ 桃園市龜山區這些地方明停水13小時、影響3.6萬戶

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台灣自來水公司第二區管理處明施工，預計上午9點至晚上10點停水共13小時，影響戶數約3萬6795戶。本報資料照片
台灣自來水公司第二區管理處明施工，預計上午9點至晚上10點停水共13小時，影響戶數約3萬6795戶。本報資料照片

台灣自來水公司第二區管理處辦理「大湳廠龜山三站及林口加壓站豎軸式電動抽水機增設工程配電盤散熱改善」，預計5日上午9點至晚上10點停水共13小時，影響範圍包括龜山區12里、工三工業區、工四工業區及華亞科學園區，停水戶數約3萬6795戶。

桃園市經發局表示，為盡早提供用水需求，將持續督促自來水公司儘速完工復水，降低民眾用水不便，也請民眾預先儲水備用。

經發局公用事業科長游慧玲表示，明天停水的區域為龜山區/泰宏社區、大湖里、大崗里、舊路里（振興路：舊路大橋以上往長庚醫院方向，含東、西舊路坑）、文化里、樂善里、大坑里、南上里、楓樹里（中坑街及風尾街）、文青里（A7合宜宅、體育大學、長庚大學）、長庚里、大華里、公西里、工三工業區、工四工業區及華亞科學園區。

游慧玲提醒，請民眾預先於停水前6小時完成儲水，避免停水前才開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，停水期間請關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞；恢復供水後如仍缺水時，可通知自來水公司或經濟發展局立即處理，或向當地里長洽詢。

台灣自來水公司第二區管理處明施工，預計上午9點至晚上10點停水共13小時，影響戶數約3萬6795戶。圖／台灣自來水公司第二區管理處提供
台灣自來水公司第二區管理處明施工，預計上午9點至晚上10點停水共13小時，影響戶數約3萬6795戶。圖／台灣自來水公司第二區管理處提供

停水 長庚 桃園

延伸閱讀

新竹縣新埔鎮4里12月7日停水12小時 6673戶受影響

台南注意了！12月又有近3萬戶將停水11小時 這次換安平中西區

台水設備檢驗 桃園、龜山區逾4萬戶12月12日停水16小時

影／台南歸仁地下自來管線突然爆裂 路面成河停水搶修

相關新聞

苗栗火車頭園區 舊宿舍變文創小鋪

苗栗火車站旁的火車頭園區計畫案獲中央支持，斥資近10億元推動，第一階段工程最近完工，包括願景館、地方文創小鋪等設施，台鐵...

記得儲水！ 桃園市龜山區這些地方明停水13小時、影響3.6萬戶

台灣自來水公司第二區管理處辦理「大湳廠龜山三站及林口加壓站豎軸式電動抽水機增設工程配電盤散熱改善」，預計5日上午9點至晚...

疫情趨緩 新竹市明起將停止發放關懷包

新竹市今新增402例確診個案，今年已累計17萬6678例，居家照護者為2532人。市府指出，明天起將停止發放關懷包，相關...

苗栗市國華路反Z行穿線遭質疑 市公所：依規範設計施工

苗栗縣頭份市中央路Z字型行人兩段式穿越道備受肯定，最近新完成的苗栗市國華路反Z行穿線，因行人在中央庇護島必須左轉，變成目...

備戰國際移民節 新住民桃園火車站快閃宣傳

今年12月10日的國際移民節將在桃園市的「桃園婦女館」及鄰近的延平公園盛大舉辦，今天上午10點整，桃園市新移民女性關懷協...

台灣首廟天壇發送168包轉運「米母」 民眾排隊搶轉運

今天是農曆特別的日子，剛好適逢民國111年農曆11月11日，台南台灣首廟天壇今天特別舉辦排隊送168包轉運「米母」活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。