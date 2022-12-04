記得儲水！ 桃園市龜山區這些地方明停水13小時、影響3.6萬戶
台灣自來水公司第二區管理處辦理「大湳廠龜山三站及林口加壓站豎軸式電動抽水機增設工程配電盤散熱改善」，預計5日上午9點至晚上10點停水共13小時，影響範圍包括龜山區12里、工三工業區、工四工業區及華亞科學園區，停水戶數約3萬6795戶。
桃園市經發局表示，為盡早提供用水需求，將持續督促自來水公司儘速完工復水，降低民眾用水不便，也請民眾預先儲水備用。
經發局公用事業科長游慧玲表示，明天停水的區域為龜山區/泰宏社區、大湖里、大崗里、舊路里（振興路：舊路大橋以上往長庚醫院方向，含東、西舊路坑）、文化里、樂善里、大坑里、南上里、楓樹里（中坑街及風尾街）、文青里（A7合宜宅、體育大學、長庚大學）、長庚里、大華里、公西里、工三工業區、工四工業區及華亞科學園區。
游慧玲提醒，請民眾預先於停水前6小時完成儲水，避免停水前才開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，停水期間請關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞；恢復供水後如仍缺水時，可通知自來水公司或經濟發展局立即處理，或向當地里長洽詢。
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