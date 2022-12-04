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苗栗市國華路反Z行穿線遭質疑 市公所：依規範設計施工
苗栗縣頭份市中央路Z字型行人兩段式穿越道備受肯定，最近新完成的苗栗市國華路反Z行穿線，因行人在中央庇護島必須左轉，變成目送車流，有民眾投訴質疑裝反了，威脅行人安全。
市公所說，反Z行穿線設計，考量當地路型，如果採正Z，行穿線與路口距離拉遠，將會很奇怪，反Z的行人在國華路庇護島稍微左轉，符合營建署市區道路及附屬工程設計規範。
苗栗市公所爭取前瞻基礎建設提升道路品質計畫，營建署補助2800萬元，公所配合392萬元，施工改善國華路從為公路到橫車道3.3公里路段，目前進入驗收階段，張姓市民發現國華路在為民路、嘉興街口的行穿線有裝反之虞。
他說，頭份市中央路、中興路口Z行穿線，路人走至中央的分隔島後，必須右轉面向車流的方向，再穿越另一側車道，不僅縮短橫越馬路距離，也讓行人有更足夠的時間及視野，安全更加升級，中央路友善行人，也獲營建署「馬路好行計畫」獎項肯定。
他質疑國華路的反Z設計，行人在庇護島必須左轉，行車從背後而來，無法隨時掌握動態，反其道而行面送車流，讓人擔憂安全性；市公所表示，反Z因地制宜設計，也符合規範，公所會滾動式檢討，保障行人安全。
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