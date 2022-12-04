備戰國際移民節 新住民桃園火車站快閃宣傳

今年12月10日的國際移民節將在桃園市的「桃園婦女館」及鄰近的延平公園盛大舉辦，今天上午10點整，桃園市新移民女性關懷協會特別在桃園火車站萬壽路出口，表演越南民俗舞蹈，為國際移民節做快閃活動宣傳。

斗笠舞是越南西北地方少數民族的舞蹈，用斗笠作為道具戴在頭上或拿在手中舞動，伴隨音樂起舞，展現了女子獨有的溫婉柔情。演出的新住民們表示，雖然先前有許多不同的表演經驗，但是快閃的形式則是第一次，很開心也很榮幸能於桃園火車站參與表演，將新住民母國的舞蹈美，用最簡單、最奔放的方式傳遞給桃園市市民。

這場快閃表演獲得民眾的熱切回響，同時也預告12月10日，在桃園後火車站附近的婦女館及延平公園盛大展開的移民節活動，將有更多更豐富的異國特色文化展演以及摸彩獎品，邀請民眾一同來參與。

曾擔任國慶典禮主持人的知名新住民網紅、來自越南的阮秋姮，也在臉書粉絲專頁「Hang TV-越南夯台灣」用中越雙語轉發這次快閃活動，並介紹即將來臨的移民節活動，包括雙舞台多族群專業表演，如曾獲桃園市桃漾天籟歌唱大賽總冠軍的印尼移工NITA MUTMAINNA歌唱演出，最近新聞關注度極高的桃園在地職籃雲豹隊專屬啦啦隊活力表演，巴西、德國、日本舞蹈等等，精彩可期。