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備戰國際移民節 新住民桃園火車站快閃宣傳

聯合報／ 記者邱奕能朱冠諭／台北即時報導
桃園市新移民女性關懷協會特別在桃園火車站萬壽路出口，表演越南民俗舞蹈。記者邱奕能／翻攝
桃園市新移民女性關懷協會特別在桃園火車站萬壽路出口，表演越南民俗舞蹈。記者邱奕能／翻攝

今年12月10日的國際移民節將在桃園市的「桃園婦女館」及鄰近的延平公園盛大舉辦，今天上午10點整，桃園市新移民女性關懷協會特別在桃園火車站萬壽路出口，表演越南民俗舞蹈，為國際移民節做快閃活動宣傳。

斗笠舞是越南西北地方少數民族的舞蹈，用斗笠作為道具戴在頭上或拿在手中舞動，伴隨音樂起舞，展現了女子獨有的溫婉柔情。演出的新住民們表示，雖然先前有許多不同的表演經驗，但是快閃的形式則是第一次，很開心也很榮幸能於桃園火車站參與表演，將新住民母國的舞蹈美，用最簡單、最奔放的方式傳遞給桃園市市民。

這場快閃表演獲得民眾的熱切回響，同時也預告12月10日，在桃園後火車站附近的婦女館及延平公園盛大展開的移民節活動，將有更多更豐富的異國特色文化展演以及摸彩獎品，邀請民眾一同來參與。

曾擔任國慶典禮主持人的知名新住民網紅、來自越南的阮秋姮，也在臉書粉絲專頁「Hang TV-越南夯台灣」用中越雙語轉發這次快閃活動，並介紹即將來臨的移民節活動，包括雙舞台多族群專業表演，如曾獲桃園市桃漾天籟歌唱大賽總冠軍的印尼移工NITA MUTMAINNA歌唱演出，最近新聞關注度極高的桃園在地職籃雲豹隊專屬啦啦隊活力表演，巴西、德國、日本舞蹈等等，精彩可期。

移民署說，這次活動有多元異國美食攤位及文化體驗及四大靜態文化及成果展覽，可以更深入了解新住民的人生故事及台灣的人事物。

宣傳國際移民節，桃園市新移民女性關懷協會今早在桃園火車站快閃越南斗笠舞。圖／移民署桃園市服務站提供
宣傳國際移民節，桃園市新移民女性關懷協會今早在桃園火車站快閃越南斗笠舞。圖／移民署桃園市服務站提供

桃園 新移民 快閃

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