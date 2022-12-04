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台灣首廟天壇發送168包轉運「米母」 民眾排隊搶轉運

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
台南台灣首廟天壇今天舉辦排隊送168包轉運「米母」活動，民俗專家廖大乙（左）將首包轉運「米母」送給幸運民眾。記者劉學聖／攝影
台南台灣首廟天壇今天舉辦排隊送168包轉運「米母」活動，民俗專家廖大乙（左）將首包轉運「米母」送給幸運民眾。記者劉學聖／攝影

今天是農曆特別的日子，剛好適逢民國111年農曆11月11日，台南台灣首廟天壇今天特別舉辦排隊送168包轉運「米母」活動，一大早廟前廣場就大排長龍，最早清晨5點從高雄到台南，還有新竹桃園的民眾，就是要等著上午11點11分11秒起於天壇「一」字匾前領取轉運「米母」，希望在新年前搶轉運，也祈求身體平安，健康。

台灣首廟天壇常務董事王川楠表示，天公廟上方有塊「一」字匾，是全台筆畫最少的匾額，在金色大字「一」的周圍以逆時針方向，寫上七言詩回文「世人枉費用心機，天理昭彰不可欺」等小字，勸諭世人不要枉用心機、逆天而行，寓意深遠。

民俗專家廖大乙說，道教信仰自古採「農曆」計算，更能呼應磁場正能量，今天上午適逢13個「1」的特別時刻，加上台灣首廟天壇「一」字匾的加持，無論求財、求運靈動力特別強；同時為響應天壇「以米代金」遊爺駐駕於此並發送168包轉運「米母」，讓14個「1」為信眾祈來好運、招財順心。

天壇志工上午10點開始發放號碼牌，除了排得頭香的信眾拿到1號，另1位女信眾拿到111號直呼超幸運，廟方表示，信眾可以「平安祈福米」替代購買紙錢，不僅能減少紙錢燃燒帶來的空汙等問題，祭祀後的白米亦可以帶回「呷平安」，或取1把米加鹽從屋內往外撒，但高度不能超過腰部，象徵撒淨趨吉避凶，喜迎兔年。

台南台灣首廟天壇天公廟上方有塊「一」字匾，是全台筆畫最少的匾額，勸諭世人不要枉用心機、逆天而行，寓意深遠。記者劉學聖／攝影
台南台灣首廟天壇天公廟上方有塊「一」字匾，是全台筆畫最少的匾額，勸諭世人不要枉用心機、逆天而行，寓意深遠。記者劉學聖／攝影
台南台灣首廟天壇今天舉辦排隊送168包轉運「米母」活動，現場擠滿人潮搶新年轉運。記者劉學聖／攝影
台南台灣首廟天壇今天舉辦排隊送168包轉運「米母」活動，現場擠滿人潮搶新年轉運。記者劉學聖／攝影
台南台灣首廟天壇今天舉辦排隊送168包轉運「米母」活動。記者劉學聖／攝影
台南台灣首廟天壇今天舉辦排隊送168包轉運「米母」活動。記者劉學聖／攝影
台南台灣首廟天壇今天舉辦排隊送168包轉運「米母」活動，一位張小姐幸運拿到「111」號碼牌開心不已。記者劉學聖／攝影
台南台灣首廟天壇今天舉辦排隊送168包轉運「米母」活動，一位張小姐幸運拿到「111」號碼牌開心不已。記者劉學聖／攝影
台南台灣首廟天壇今天舉辦排隊送168包轉運「米母」活動，一大早廟前廣場就大排長龍，就是要等著上午11點11分11秒起於天壇「一」字匾前領取轉運「米母」，希望在新年前搶轉運，也祈求身體平安，健康。記者劉學聖／攝影
台南台灣首廟天壇今天舉辦排隊送168包轉運「米母」活動，一大早廟前廣場就大排長龍，就是要等著上午11點11分11秒起於天壇「一」字匾前領取轉運「米母」，希望在新年前搶轉運，也祈求身體平安，健康。記者劉學聖／攝影
台南台灣首廟天壇今天舉辦排隊送168包轉運「米母」活動，一大早廟前廣場就大排長龍，就是要等著上午11點11分11秒起於天壇「一」字匾前領取轉運「米母」，希望在新年前搶轉運，也祈求身體平安，健康。記者劉學聖／攝影
台南台灣首廟天壇今天舉辦排隊送168包轉運「米母」活動，一大早廟前廣場就大排長龍，就是要等著上午11點11分11秒起於天壇「一」字匾前領取轉運「米母」，希望在新年前搶轉運，也祈求身體平安，健康。記者劉學聖／攝影

台南 桃園 新竹

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