原是科學園區業務助理 竹市青農陳靜怡獲十大傑出農民

新竹市農民節慶祝大會今竹市農會舉行，由副市長李世珍到場祝賀並頒贈「十大傑出農民」等獎項，其中74年次青農陳靜怡原本在科學園區從事業務助理，自小接觸農業已逾20餘年，在父親的影響及鼓勵下，開啟她對農業的興趣，今年獲傑出青年農民獎，對土地友善是她堅持的經營理念。

產發處表示，傑出青年農民陳靜怡目前種植的農作物以玉米為大宗及少量的柑橘類，玉米種植面積約6分地，年產量約9000斤。

陳靜怡表示，目前玉米種植品種有甜玉米及紫糯米玉米2種，為Q甜品種，採輪耕種植一年可以2獲，紫糯米玉米市面少見，富含花青素顧眼睛。近年轉型以社區Line團購再輔以市場販售行銷，以最新鮮、當天採賣方式，總是供不應求。另為精進現代耕作技術尋求新知，澆灌方式使用有穿孔的送水帶及架設灑水器，省時省力，也可節省農作時間提高工作效率。

陳靜怡獲「傑出青年農民」，她有著對土地的尊重、友善與愛護，強調種農作看地也看天，適時讓土地休息、休耕培養土地養分，不能像機器24小時不斷操作，盡量以友善耕作方式、愛護地球為主，減少化肥及農藥對土地的傷害，是她的經營理念。目前朝向申請產銷履歷認證。

新竹市農會理事長陳勝賢表示，在慶祝農民節同時也歡慶農民直銷站成立周年，新竹市農會邀集特色店家舉辦「在地農特產品美食試吃品嚐會」，即日起凡在農民直銷站每消費滿500元即贈送50元抵用券，使用期限12月4日起至12月13止，限量1000張，送完為止。邀民眾用新台幣支持小農產品。

產發處長許智堡表示，市府對農民的照顧不遺餘力，除補助65歲以上領有老農津貼的農民朋友，農保、健保的自付款，還有如福壽螺藥劑、稻穀、肥料運費、農特產促銷等等也納入補助，以減輕農民負擔。今日亦適逢農民直銷站成立週年，推出回饋多重送等活動，相信可以買爆農民直銷站，創造農民更多收益。