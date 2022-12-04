品質獲肯定 竹市永恆之丘、公道三雙獲公共工程金質獎

行政院公共工程委員會舉辦第22屆「公共工程金質獎」名單日前揭曉，新竹市報名兩件作品雙獲肯定，獲獎率百分百，包括「大坪頂納骨塔新建工程－永恆之丘」榮獲特優、「公道三新闢道路工程」獲得佳作。

市府今指出，公共工程金質獎是公共工程界具指標性的重要獎項，更是對施工品質的重大肯定。

民政處表示，這次榮獲建築特優獎項的新建納骨塔工程「永恆之丘」由behet bondzio lin architekten林友寒建築師、十彥建築師事務所林彥穎建築師設計，昭雄營造股份有限公司建造；「永恆之丘」採清水模外觀、室內採無樑柱工法，打造開放、光線流動的空間，且是全台唯一天井設計的納骨塔，採光通風極佳，並設置「觀海窗」讓生者遙望海岸線、撫慰心靈。

民政處指出，「永恆之丘」打破以往「納骨塔」帶來的距離感、恐懼感，透過巧思，讓納骨塔傳遞生命永恆的意義，已於2019年獲得國家卓越建設最佳規畫設計獎，今年接連榮獲「德國紅點設計獎」、「金點設計獎－年度最佳設計獎」及「公共工程委員會金質獎特優」，從設計到施工品質，接連獲得肯定。

代理市長陳章賢表示，打通公道三斷點，是新竹人30年的期盼，市府逐一拜訪78戶原住戶，從對路線的爭議、疑慮，舉辦全國第一個都市計畫聽證會的道路徵收案，傾聽居民的聲音，最後得到居民的認同、提出完善補償機制。

工務處表示，公道三新闢道路的開通，成為新竹市台一線重要的替代道路，補齊外環道西側缺口，是構建完整環市道路系統最重要的關鍵之一，可促進新竹市生活圈互動，紓解尖峰時段交通壅塞情形。