竹縣東興圳光藝節點燈 「風生」主燈風中搖曳璀璨奪目

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」，周六晚間由新竹縣長楊文科（中）啟動「風生」主燈，象徵風生水起。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」，周六晚間由新竹縣長楊文科（中）啟動「風生」主燈，象徵風生水起。記者王淑君／攝影

新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」點燈儀6點啟動，8組燈光藝術作品串聯東興圳沿線4座公園，由新竹縣長楊文科啟動「風生」主燈，象徵風生水起，展區更以金、藍2色燈泡打造1.1公里夢幻光環境；竹縣吉祥物皮皮獅也和楊文科同台發送限量紀念紅包袋，數位歌姬米利亞、音樂頑童HAOR許書豪等歌手也透過歌聲為光藝節揭幕。

竹北東興圳沿線的4座公園、8座國際級光藝作品同時綻放光芒，現場民眾狂按快門捕捉美景，直呼太好拍。新竹縣府力邀燈光藝術家劉治良策展打造，他利用新竹在地「風」與東興圳的「水」為元素，打造出「風生」主燈裝置，作品還可隨著新竹風擺動搖曳。

主燈「風生」以金屬結構藝術打造而成，結合 LED 燈光科技及風動藝術，以綠地為主要佈置區域，隨風轉動的光學葉片， 在日間反映著太陽的光芒，閃爍耀眼；入夜後搭配著環繞的全彩 LED 渲染，以風動之姿迎賓。

金曲製作人林強也聯手策畫，他將音樂融合周圍環境水聲及蟲鳴，整體曲風像微風般輕柔地吹過東興圳沿線4個展區，巧妙與8座光藝作品合而為一，展現新竹縣豐厚的文化能量。

配合光藝節，今年首度推出「樂游游」創作營，由彩繪藝術家阿奈與親子家庭發揮想像力進行創作；本周末以及12月24日、25日都安排近百攤星光市集進駐，包含文創、小農、美食及親子手作等；公園草地也成為民眾野餐的最佳去處，在微風吹拂下賞燈、嘗美食、話家常；同時鼓勵民眾響應環保愛地球，前50名租借環保餐具者，還能獲得限量100元兌換券，可於活動攤位使用。

新竹縣縣長楊文科盛邀大家一起造訪竹縣光藝節，同時預告12月24日聖誕節前夕特別規畫「童趣嘉年華」活動，邀請全台唯一客家「搖滾童謠樂團」，及泡泡秀、魔術秀和唱跳互動。展期將至明年 1月20日農曆春節前，活動詳情可至新竹縣政府文化局官網或FB粉絲頁查詢。

新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」規畫8組燈光藝術作品串聯東興圳沿線4座公園。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」規畫8組燈光藝術作品串聯東興圳沿線4座公園。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」登場，本周末以及12月24日、25日都安排近百攤星光市集進駐。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」登場，本周末以及12月24日、25日都安排近百攤星光市集進駐。記者王淑君／攝影
東興圳沿線4座公園草地成為民眾野餐的最佳去處，在微風吹拂下賞燈、嘗美食、話家常。記者王淑君／攝影
東興圳沿線4座公園草地成為民眾野餐的最佳去處，在微風吹拂下賞燈、嘗美食、話家常。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」主燈裝置「風生」，周六晚間正式點燈。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」主燈裝置「風生」，周六晚間正式點燈。記者王淑君／攝影
新竹縣吉祥物皮皮獅和新竹縣長楊文科（中）同台發送限量紀念紅包袋。記者王淑君／攝影
新竹縣吉祥物皮皮獅和新竹縣長楊文科（中）同台發送限量紀念紅包袋。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」主燈「風生」以金屬結構藝術打造而成，結合 LED 燈光科技及風動藝術呈現。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」主燈「風生」以金屬結構藝術打造而成，結合 LED 燈光科技及風動藝術呈現。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」登場，本周末以及12月24日、25日都安排近百攤星光市集進駐。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」登場，本周末以及12月24日、25日都安排近百攤星光市集進駐。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」主燈裝置「風生」，周六晚間正式點燈。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」主燈裝置「風生」，周六晚間正式點燈。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」主燈「風生」以金屬結構藝術打造而成，結合 LED 燈光科技及風動藝術呈現。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」主燈「風生」以金屬結構藝術打造而成，結合 LED 燈光科技及風動藝術呈現。記者王淑君／攝影
「東興圳光藝節-星光月夜」展區以金、藍2色燈泡打造1.1公里夢幻光環境。記者王淑君／攝影
「東興圳光藝節-星光月夜」展區以金、藍2色燈泡打造1.1公里夢幻光環境。記者王淑君／攝影
「東興圳光藝節-星光月夜」展區以金、藍2色燈泡打造1.1公里夢幻光環境。記者王淑君／攝影
「東興圳光藝節-星光月夜」展區以金、藍2色燈泡打造1.1公里夢幻光環境。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」規畫8組燈光藝術作品串聯東興圳沿線4座公園。記者王淑君／攝影
新竹縣「東興圳光藝節-星光月夜」規畫8組燈光藝術作品串聯東興圳沿線4座公園。記者王淑君／攝影
「東興圳光藝節-星光月夜」展區以金、藍2色燈泡打造1.1公里夢幻光環境。記者王淑君／攝影
「東興圳光藝節-星光月夜」展區以金、藍2色燈泡打造1.1公里夢幻光環境。記者王淑君／攝影

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