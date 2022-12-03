李太太與4個女兒呈真實眷村故事 下周末桃園演出

《李太太與她的四個女兒》講述年近百歲的謝淑卿與4位女兒於1960至1980年代的屋內日常，謝淑卿歷經戰亂，由雲南逃難到泰國，最後落腳桃園，在家境貧苦下拉拔4個女兒供讀到大學，被孫女同時也是編劇、導演的李啟睿製作成戲劇，讓更多人認識這時代故事。

「每到過年大家都會談同樣的往事，每次都哈哈大笑。」李家四女兒李莉分享，爸媽曾因戰亂分隔5年，因此給予4個小孩取爸爸喜愛的蘭花蘭字結尾的字號，不僅是對女兒的鼓勵，也是怕再發生戰爭後，用字號寫家書就可辨認真偽。

李莉說，因家中四代是書香世家，因此父母相當重視教育，雖然當時生活窮苦，不過媽媽對於讀書的錢從來不省，小時候總以為借錢沒什麼，後來才知道當時真的過得很苦，不過4姊妹都考上大學，是媽媽最引以為榮、光宗耀祖的事。

本劇在馬祖新村眷村文創園區的3棟眷舍空間展演，講述李家的故事點滴，透過戲劇，觀眾可探訪不同房間，身歷其境不同的故事情節，像大女兒李麗芬挑燈夜戰讀書，想睡也會狂捏自己的手；二女兒李清平相當愛漂亮，還會剪報紙塞進鞋子裡增高；三女兒李綠萍則會去附近的娃娃工廠撿零件，自己組成娃娃；李莉則是被爸爸要求要多練書法。

李麗芬的女兒李啟睿從小由謝淑卿照顧，因此對於外婆及媽媽阿姨的故事都相當了解，李啟睿表示，外婆在這樣的時代背景，幾乎沒為自己活過，因此相當佩服她這一生的精神，覺得這些故事需要被紀念，本劇以口述歷史方式呈現，同時也像她生命中5個重要的女人致敬。