強化竹科穩定供電 台電攜手園區廠商一連5周末停電歲修

新竹科學園區是世界半導體供應鏈的一環，台電新竹區處為加強園區穩定供電、強化供電線路韌性，今天起至明年1月14日期間一連5個周末時段，攜手園區廠商展開聯合歲修作業，包含提前汰換老舊線路設備、開關接頭全面檢點、地下電纜蟻害防制等事項，園區廠商也趁停電歲修，配合辦理自備線路設備檢測工作。

台電新竹區處指出，新竹科學園區在產業發展具有重要性，歲修檢驗作業須以停電方式辦理，為讓廠商產程影響降到最小，台電新竹區處在科管局以及園區科學工業同業公會協助下，協調園區廠商配合聯合停電歲修，共同辦理供電設備的檢測、保養及更換等作業。

此次歲修工作範圍涵蓋饋供新竹科學園區的龍梅、龍明、龍山、龍松、龍秀等5間配電變電所所屬饋線設備，主要辦理老舊線路設備提前汰換、開關接頭全面檢點、地下電纜蟻害防制、自動化線路開關設備測試以及用戶端計量設備檢查，

台電新竹區處統計，總計將動員員工和各專業協力商約530人次展開歲修，今天第一次歲修動員135人，針對152條供電饋線，676處2354具開關、變壓器、路燈開關等設備全面進行檢修及老舊線路開關設備更換，以強化竹科園區供電設備可靠度和供電品質。

台電新竹區處處長胡忠興說，新竹科學園區是我國半導體重鎮，是高科技產業領航者，供電品質及可靠度要求極高，相關供電設備與電纜的弱點檢測、預防性汰換也須更加強化。