強化竹科穩定供電 台電攜手園區廠商一連5周末停電歲修
新竹科學園區是世界半導體供應鏈的一環，台電新竹區處為加強園區穩定供電、強化供電線路韌性，今天起至明年1月14日期間一連5個周末時段，攜手園區廠商展開聯合歲修作業，包含提前汰換老舊線路設備、開關接頭全面檢點、地下電纜蟻害防制等事項，園區廠商也趁停電歲修，配合辦理自備線路設備檢測工作。
台電新竹區處指出，新竹科學園區在產業發展具有重要性，歲修檢驗作業須以停電方式辦理，為讓廠商產程影響降到最小，台電新竹區處在科管局以及園區科學工業同業公會協助下，協調園區廠商配合聯合停電歲修，共同辦理供電設備的檢測、保養及更換等作業。
此次歲修工作範圍涵蓋饋供新竹科學園區的龍梅、龍明、龍山、龍松、龍秀等5間配電變電所所屬饋線設備，主要辦理老舊線路設備提前汰換、開關接頭全面檢點、地下電纜蟻害防制、自動化線路開關設備測試以及用戶端計量設備檢查，
台電新竹區處統計，總計將動員員工和各專業協力商約530人次展開歲修，今天第一次歲修動員135人，針對152條供電饋線，676處2354具開關、變壓器、路燈開關等設備全面進行檢修及老舊線路開關設備更換，以強化竹科園區供電設備可靠度和供電品質。
台電新竹區處處長胡忠興說，新竹科學園區是我國半導體重鎮，是高科技產業領航者，供電品質及可靠度要求極高，相關供電設備與電纜的弱點檢測、預防性汰換也須更加強化。
今年的聯合歲修除了運用紅外線攝錄影像儀檢測供電設備弱點並進行汰換外，台電新竹區處指出，也引進極低頻（VLF）和散逸因素（TD）的高科技檢測儀器進行地下高壓電纜耐壓與絕緣劣化的綜合診斷，期達到先知先制之目的，確保新竹科學園區高品質穩定供電。
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