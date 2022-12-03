首屆台中市民野餐日12月11日登場 加碼300組野餐墊秒殺

首屆「台中市民野餐日」將於12月11日在台中中央公園登場，活動全程免費參與，首波揪團報名已送出千組野餐墊，台中市長盧秀燕宣布加碼再贈送300組限量紀念野餐墊，今早開放申請，再次秒殺、全數登記額滿。

台中市建設局長陳大田提醒，沒有預約登記一樣可以參與，野餐日活動在中央公園規劃4區野餐空間供民眾休憩，同時邀約「石虎家族」及建設局吉祥布偶「燙平小英雄」與民眾同樂，民眾可帶著野餐墊，在中央公園草地享受樂活時光。

另外，活動現場每區規劃輕音樂演奏，還有故事媽媽帶領導讀的「兒童好讀區」，設置多種童書，也有行動圖書車，民眾可現場借書，盡情在綠地共度閱讀時光；還有團康哥哥、姐姐帶領小朋友一齊遊戲的「親子互動遊戲區」，家長可以享受輕音樂表演，在孩子們愉快的嬉鬧中，感受滿滿的城市幸福感。

建設局表示，活動當天為響應低碳環保，請參與野餐的市民儘量搭乘大眾運輸工具或騎乘自行車參加，也減少使用一次性產品。活動當日服務台將免費提供垃圾袋，野餐完畢請民眾進行垃圾分類，並將垃圾帶走，一起做環保、愛地球。