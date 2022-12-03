新竹市舊城區停車一位難求 這處活動中心將變停車場

新竹市舊城區停車空間嚴重不足，市府今年著手將閒置多年充滿歷史意義的「新竹市民眾活動中心」闢建為停車場，近期已經完工，不少民眾都期待盡速開放使用；市府交通處說，因仍在增設隔離網、監視器等安全防護設備，停車場預計農曆年前啟用，每小時收費30元，紓解當地停車需求。

民眾活動中心位在文昌街和武昌街路口，鄰近中正堂商圈、大成街、中央市場等處，地理位置優越；早在1960、1970年代，民眾活動中心的內、外連通道或穿牆，串聯中山堂、中正台夜市、國際戲院商圈、三角公園，形成當時新竹地區重要的休閒娛樂購物商圈，人潮洶湧、繁華一時。

民眾活動中心見證市中心發展歷程，過去曾是地方仕紳重要的集會場地、室內運動場，辦理重大賽事、商展，甚至還有馬戲團造訪演出，承載不少老新竹人回憶。但因為建物老舊漏水、天花板毀損，演變成為現今露天如同「古羅馬競技場」的樣貌。

民眾活動中心曾一度作為停車場使用，近年又關閉閒置未用，地方民代積極爭取空間活化，市府考量提升鄰近商圈停車便利性，決定將活動中心部分保留其建築特色後，改建中心腹地空間為公有停車場。

民眾活動中心停車場改善工程與無人化收費設備已經完工，交通處指出，該處迎合當地使用需求與習慣，全部設置小客車停車格，共有38個格位，一律從武昌街、文昌街單一出入口停放。

市府交通處停管科說，停車場設備已經建置完成，但因為活動中心建物、牌樓仍有其歷史意義，為避免衍生治安死角、確保民眾安全，目前正在增設隔離網、監視器等，也防範民眾爬上階梯等狀況，預計農曆年前可開放停車。