快訊

民進黨敗選後再「喬位子」 施明德：汙垢藏其中、2024可能再敗

惡火吞苗栗民宅竄濃煙…祖父嗆醒報案 3姊弟搶救不治

500趴2022／國際名廚江振誠「初心牛肉麵」大排長龍 粉絲周日想再來

新竹市舊城區停車一位難求 這處活動中心將變停車場

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市民眾活動中心停車場，預計農曆年前啟用。記者張裕珍／攝影
新竹市民眾活動中心停車場，預計農曆年前啟用。記者張裕珍／攝影

新竹市舊城區停車空間嚴重不足，市府今年著手將閒置多年充滿歷史意義的「新竹市民眾活動中心」闢建為停車場，近期已經完工，不少民眾都期待盡速開放使用；市府交通處說，因仍在增設隔離網、監視器等安全防護設備，停車場預計農曆年前啟用，每小時收費30元，紓解當地停車需求。

民眾活動中心位在文昌街和武昌街路口，鄰近中正堂商圈、大成街、中央市場等處，地理位置優越；早在1960、1970年代，民眾活動中心的內、外連通道或穿牆，串聯中山堂、中正台夜市、國際戲院商圈、三角公園，形成當時新竹地區重要的休閒娛樂購物商圈，人潮洶湧、繁華一時。

民眾活動中心見證市中心發展歷程，過去曾是地方仕紳重要的集會場地、室內運動場，辦理重大賽事、商展，甚至還有馬戲團造訪演出，承載不少老新竹人回憶。但因為建物老舊漏水、天花板毀損，演變成為現今露天如同「古羅馬競技場」的樣貌。

民眾活動中心曾一度作為停車場使用，近年又關閉閒置未用，地方民代積極爭取空間活化，市府考量提升鄰近商圈停車便利性，決定將活動中心部分保留其建築特色後，改建中心腹地空間為公有停車場。

民眾活動中心停車場改善工程與無人化收費設備已經完工，交通處指出，該處迎合當地使用需求與習慣，全部設置小客車停車格，共有38個格位，一律從武昌街、文昌街單一出入口停放。

市府交通處停管科說，停車場設備已經建置完成，但因為活動中心建物、牌樓仍有其歷史意義，為避免衍生治安死角、確保民眾安全，目前正在增設隔離網、監視器等，也防範民眾爬上階梯等狀況，預計農曆年前可開放停車。

停車場 新竹 羅馬

延伸閱讀

竹市新增352例確診 5日起停發居家照護關懷包

本土+1萬3098 境外+54 死亡+33 較上周降幅0.9%

睽違7年 新竹市消防猛男月曆來了 限量1千份只抽不賣

簽名照、洋菜還有家具配件 八三夭耶誕收爛禮傻眼

相關新聞

苑裡山腳泡湯吃美食 訪哈比屋

苗栗縣政府近日推出6條觀光路線，其中苑裡山腳是唯一位在海線地區，走國3高速公路，落地10分鐘車程可抵達眾多景點，交通便利...

新竹市舊城區停車一位難求 這處活動中心將變停車場

新竹市舊城區停車空間嚴重不足，市府今年著手將閒置多年充滿歷史意義的「新竹市民眾活動中心」闢建為停車場，近期已經完工，不少...

女大生為解決問題肌膚自創植萃保養品牌 如今晉階CEO

勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心（YS）今舉辦鐵粉回「潮—巢」派對，現年23歲青年大使吳念凡分享職涯蛻變歷程，她為解決...

試營運前一天遭訴機車道過窄 竹北「享平方」加寬改善迎賓

新竹縣竹北市首座結合影城的「享平方Shown Square」商場今天開始試營運，正式開張前一晚突遭民眾投訴機車道出入動線...

新竹縣新埔鎮4里12月7日停水12小時 6673戶受影響

台灣自來水公司第3區管理處表示，7日下周三早上9點到晚上9點，新竹縣新埔鎮上寮、下寮、文山、田新4個里，以及義民路和中正...

白沙屯媽祖年月曆免費送 排隊人龍綿延800公尺

苗栗通霄白沙屯媽祖婆網站今天免費發送媽祖年曆和月曆，吸引逾千名信徒前往領取，排隊人龍綿延約800公尺，來自彰化林先生為搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。