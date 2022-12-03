女大生為解決問題肌膚自創植萃保養品牌 如今晉階CEO

勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心（YS）今舉辦鐵粉回「潮—巢」派對，現年23歲青年大使吳念凡分享職涯蛻變歷程，她為解決自己的問題肌膚，20歲自創Cindy Chen保養品牌，經參加青年職涯發展中心培訓，經營事業功力精進，短短3年時間，已簽下屈臣氏等2大通路，明年目標營業額希望倍增到800萬！

由勞動部高屏澎東分署創設的青年職涯發展中心，民國102年創設至今服務總人次超過38萬人，提供客製化職涯諮詢服務，引領青年確定職涯方向，也帶領有工作經驗的青年盤點職能，提升職場續航力，轉進更高職務，是青年求職路上強大的職涯嚮導。

YS今舉辦「潮—巢」派對，邀曾接受職涯服務的鐵粉青年與產業導師回娘家，並規畫展示個人品牌成果。動部勞動力發展署副署長林宏德、高屏澎東分署長郭耿華等人轉動匯聚青春能量的方塊，象徵引領青年轉動未來。

YS 青年大使吳念凡經過一整年培育，帶著自創品牌分享創業歷程。吳念凡15歲就投入職場，目前有8年工作資歷，單親家庭出身的她，思想超齡。

念大學進修部時，吳念凡透過共享平台接觸到美業廠商，因自己有著問題肌膚，因此有強烈的信念想打造一款質地純化，不造成肌膚負擔的保養品，20歲那年她靠自己的積蓄及母親的資助，以50萬元勇敢創業，自創的Cindy Chen（植萃）保養品牌，如今擁有400家美業合作據點，也與屈臣氏及C to C快電商2大通路簽約，今年希望北中南地區都找齊經銷商，最後與大學校院進行產業學作，讓年輕人提早接觸產業，也給年輕人工作機會。