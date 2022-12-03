試營運前一天遭訴機車道過窄 竹北「享平方」加寬改善迎賓

新竹縣竹北市首座結合影城的「享平方Shown Square」商場今天開始試營運，正式開張前一晚突遭民眾投訴機車道出入動線過窄且規畫雙向通行爭議，縣府交通旅遊處和業者緊急會商，透過移動區隔汽、機車道防撞軟管，把機車車道由1.5公尺加寬至2公尺，今早已火速施工改善，並派人現場引導機車族雙向安全進出。

地下機車停車場遭民眾反映車道過窄、無法會車，機車族對停車進出動線提出抱怨；「享平方Shown Square」總經理謝瀚霆昨晚獲悉後，旋即與縣府交旅處會商，並在今早拆卸、調整防撞軟管位置，透過縮減汽車通道，以加大機車道寬度方式火速改善。

謝瀚霆日前受訪表示，商場建造時特別著重7到10樓的汽車停車場出入車道動線規畫，將車道加大規畫至7米寬，比法規5.5米多出1.5米距離，讓駕駛轉彎輕鬆也提升會車便利性，避免一度遭民眾熱議的竹北大遠百「魔王級車道」事件東窗事發。

謝瀚霆說，許多汽車駕駛為了停車被迫不斷在停車塔樓層間「繞圈圈」，設計團隊對此下足苦心，縮減環繞上樓的路程，汽車只要繞2大圈就能直抵7樓停車場停車；至於地下停車場機車出入動線，經民眾反映後，也已經由1.5公尺加寬至2公尺。