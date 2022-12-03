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白沙屯媽祖年月曆免費送 排隊人龍綿延800公尺

中央社／ 苗栗縣3日電

苗栗通霄白沙屯媽祖婆網站今天免費發送媽祖年曆和月曆，吸引逾千名信徒前往領取，排隊人龍綿延約800公尺，來自彰化林先生為搶先拿到媽祖年月曆，等了一天一夜，總算如願。

白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬表示，通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖在全台擁有百萬信徒，網站製作推廣年月曆免費結緣活動，已經邁入第15年，今年由全台各地信徒提供的年曆和月曆，總計約1萬餘份，於上午9時在店仔街百年古厝開始發送。

來自彰化林先生表示，昨天上午10時許就來到白沙屯排隊，主要是信仰媽祖，期望藉這個機會來跟媽祖聊聊天，等了一天一夜，除了領到日曆、月曆和年曆之外，還有安撫奶嘴、春聯和媽祖聖像海報等神秘禮物，直呼「非常值得」。

雖然上午天空飄著細雨，排隊領取媽祖年月曆的人龍，仍沿著巷道綿延近800公尺。駱調彬指出，為了感謝信徒響應活動，除了前100名排隊民眾可獲贈媽祖聖像海報外，其他每人至少都可領取2本年曆，領完為止，希望信徒與朋友分享「結媽祖緣」。

白沙屯媽祖 月曆 彰化

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萬份白沙屯媽祖年曆月曆 白沙屯媽祖婆網站免費放送

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