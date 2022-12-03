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睽違7年 新竹市消防猛男月曆來了 限量1千份只抽不賣

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市睽違7年再次推出形象月曆，今年以「火之詩」為主軸，找來15位身材健美之消防及義消合作拍攝。圖／新竹市府提供
新竹市睽違7年再次推出形象月曆，今年以「火之詩」為主軸，找來15位身材健美之消防及義消合作拍攝。圖／新竹市府提供

新竹市消防局睽違7年推出「消防形象月曆」。新竹市消防局今天指出，今年月曆版本集結15名身材健美的消防及義消夥伴，呈現消防員專業、努力執行各項防救災工作之優質專業形象，限量1000份、只抽不賣。

活動自即日起至11日中午12時止，凡設籍新竹市，並至活動網址回答防災常識題（ https://reurl.cc/jRQk6y），即可獲抽獎資格。

消防局長李世恭指出，新竹市睽違7年再次推出形象月曆，今年以「火之詩」為主軸，找來15名身材健美的消防及義消夥伴合作拍攝，穿著各式消防服、搭配救災裝備器材，展現力與美的同時，也讓市民明白消防人員工作內容，再加上朗朗上口又好記的宣導標語，深化市民防救災的觀念與常識。

李世恭表示，2023消防形象月曆抽獎活動於「新竹市消防局」臉書粉絲專頁辦理，市民須先答對5題防災常識題，即可獲抽獎資格，也盼透過此次推廣活動，加強市民防火防災觀念，也落實防災教育向下扎根。

他說，市府近年積極推動老舊住宅全面裝設住宅用火災警報器，竹市設置火警自動警報設備、住宅用火災警報器戶數比例皆達99％以上，全力提升住宅防火機制；另，一般火災造成致命多發生在夜間，民眾在睡夢中吸入濃煙，恐導致昏迷而無法逃生，住宅用火災警報器可發揮即時預警功效。

消防局指出，活動截止後將抽籤抽出1000名符合資格民眾，並將獲獎名單公告在「新竹市消防局」臉書粉絲專頁，13日開放至原登記單位領取，並攜帶身分證明文件進行身分核對，領取期限至19日截止，逾期視同放棄。如對活動辦法有疑問可洽03-5229508分機461、460。

新竹市睽違7年再次推出形象月曆，今年以「火之詩」為主軸，找來15位身材健美之消防及義消合作拍攝。圖／新竹市府提供
新竹市睽違7年再次推出形象月曆，今年以「火之詩」為主軸，找來15位身材健美之消防及義消合作拍攝。圖／新竹市府提供
新竹市睽違7年再次推出形象月曆，今年以「火之詩」為主軸，找來15位身材健美之消防及義消合作拍攝。圖／新竹市府提供
新竹市睽違7年再次推出形象月曆，今年以「火之詩」為主軸，找來15位身材健美之消防及義消合作拍攝。圖／新竹市府提供

新竹 月曆 火災

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