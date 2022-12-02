高虹安今拜會科管局交流交通議題 盼攜手解決交通問題

民眾黨新竹市長當選人高虹安今天到新竹科學園區拜會竹科管理局和園區同業公會交流市府與園區間的交通等議題。高虹安說，上任前將持續拜會各界，除了尋覓人才，盡快組建最勤奮、最無私、跨黨派的市府團隊來服務市民外，也會傾聽地方心聲，過去市府好的政策會保留。

高虹安表示，今天到科學園區向園區朋友們的支持表達感謝，同時也拜會竹科管理局長王永壯、副局長胡世民，以及園區同業公會，就未來上任後市府與竹科園區間的合作交流討論。

高虹安在會中提出新竹市民最關心的交通問題，特別上下班學時段交通壅塞的問題，和竹科管理局與園區公會交流政策推動議題，包括改善公車接駁車路線、學童安心通學專車、園區上班時間彈性分流、交通號誌秒數最佳化、路口淨空等短期改善措施。

高虹安說，希望未來能夠和新竹縣政府、竹科管理局一同推動中長期，包括替代道路等解決竹科交通壅塞的公共建設。

竹科管理局局長王永壯說，希望未來市府持續支持竹科X產業園區的設立。對此，高虹安當面承諾未來上任定會全力協助產業園區在新竹的持續發展，以及周邊區域活化。

高虹安強調，上任後市府團隊除了服務市民外，也會傾聽地方心聲，過去市府好的政策會保留，有需要改善的地方，上任後也會盡速努力處理。以一往無前的決心與毅力，一步一腳印，實現讓新竹成為國際科技都的願景。