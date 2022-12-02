桃台61南下新屋路段施工 今晚至4日晚間將封閉9小時
桃園台61南下主線將更換防眩柱，交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段今起至4日每日晚間9時至隔日上午6時，於台61線南下47至57公里主線新屋路段將施工，因此提醒用路人，改走平面車道。
中壢工務段表示，今起至4日每日晚間9時至隔日上午6時，於台61線南下47至57公里主線新屋路段，將辦理防眩柱更換作業，如遇下雨將會順延，施工期間封閉台61線南下47至57公里主線新屋路段，屆時請用路人由台61線南下47公里永安匝道下平面側車道，並於台61線南下57公里新豐匝道反回主線行駛，車行時間約增加9分鐘。
中壢工務段說，請用路人行經該路段車輛遵循標誌及交管人員指示減速慢行或提前改道行駛避開施工路段，以維行車安全。
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