快訊

世足賽／1.88mm奇蹟！模擬動畫證實日本致勝球「真的沒出界」

國發所門生學位遭雙殺 學者曝綠營培植中生代「多推薦給陳明通」

桃台61南下新屋路段施工 今晚至4日晚間將封閉9小時

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園台61南下主線將更換防眩柱，交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段今起至4日每日晚間9時至隔日上午6時，於台61線南下47至57公里主線新屋路段將施工。圖／本報系資料照
桃園台61南下主線將更換防眩柱，交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段今起至4日每日晚間9時至隔日上午6時，於台61線南下47至57公里主線新屋路段將施工。圖／本報系資料照

桃園台61南下主線將更換防眩柱，交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段今起至4日每日晚間9時至隔日上午6時，於台61線南下47至57公里主線新屋路段將施工，因此提醒用路人，改走平面車道

中壢工務段表示，今起至4日每日晚間9時至隔日上午6時，於台61線南下47至57公里主線新屋路段，將辦理防眩柱更換作業，如遇下雨將會順延，施工期間封閉台61線南下47至57公里主線新屋路段，屆時請用路人由台61線南下47公里永安匝道下平面側車道，並於台61線南下57公里新豐匝道反回主線行駛，車行時間約增加9分鐘。

中壢工務段說，請用路人行經該路段車輛遵循標誌及交管人員指示減速慢行或提前改道行駛避開施工路段，以維行車安全。

車道 桃園

延伸閱讀

新屋成交想砍掉重練？她嫌浴室老氣想花10萬重做 網急勸1點：必須等

桃園綠議員選舉成長3席 中壢5席全壘打增3人最多

桃園8年綠地變藍天！綠營人士分析鄭運鵬敗選原因 鐵票倉銳減二成四

台61線台中段2砂石車追撞 1駕駛送醫

相關新聞

竹市表揚身障服務績優人員 她服務35年獲頒終身成就獎

明天是12月3日國際身心障礙者日，新竹市政府今天舉辦第3屆身障跨專業服務績優人員表揚大會，表揚15名績優人員。新竹市仁愛...

苗栗北勢溪親水廊道建置太陽能 廠商摸黑開工引爆爭議

苗栗縣政府規劃在後龍鎮高鐵苗栗特區內的北勢溪親水廊道，建置太陽能光電設施並已完成發包。但今年7月間召開說明會時遭地方反對...

體驗茶香、果香、芬多精 竹縣循味之旅明年再推4新路線

循著味道去旅行，新竹縣政府推出「新竹走走」旅遊品牌，以「循味之旅」為主題，帶領遊客深度探索新竹縣文化旅遊體驗，去年起陸續...

徐耀昌贈匾下屆縣長 期盼鍾東錦好好努力、 幹滿兩屆

苗栗縣長徐耀昌上午到縣議會致贈「名孚眾望」賀匾給下屆縣長當選人、現任議長鍾東錦，期盼他「好好加油、幹滿兩屆」，並祝福鍾政...

連任力推湖口生命園區 楊文科臉書炸鍋 竹縣府回應了

新竹縣長楊文科在9合1地方公職人員選舉獲得16萬3662票，以63.36%得票率順利連任，本周二（29日）召開選後第一場...

新竹市雙價疫苗擴大6至11歲兒童接種 送超Q疫苗鑰匙圈

莫德納BA.4、BA.5次世代雙價疫苗已開放施打。新竹市政府今天指出，為鼓勵竹市兒童及青少年接種疫苗，即日起就讀新竹市學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。