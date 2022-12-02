竹縣府推生命園區 準湖口鄉長：必要時將陳抗

新竹縣政府推動於湖口鄉建縣立生命紀念園區，鄉民成立「反對湖口生命園區自救會」表達立場，湖口鄉長當選人吳淑君今天表示，必要時帶民眾陳情抗議，守護家園。

連任成功的新竹縣長楊文科未來施政重點包含建置縣立生命紀念園區，引起地方民眾反彈。

自救會幹部陳岫玫告訴中央社記者，湖口已有私立長生天生命紀念園區，且縣府規劃的園區鄰近學校、住家等，本來就有瑕疵，不該不考量民眾生活圈；縣府缺乏與民眾良善且誠意溝通，而城鄉差距及資源嚴重分配不均，讓湖口鄉民淪為二等公民。

吳淑君接受中央社記者訪問表示，楊文科應尊重鄉民建議，而非執意推動，否則傷害縣府及鄉民。她堅決反對設生命園區，將扛起責任，必要時率民眾陳抗，她雖不願走到這一步，但不忍鄉親與鄉土被破壞，會共同守護家園。

民主進步黨籍新竹縣議員何建樺說，湖口已有生命紀念園區，而鄉內人口約8萬人，根本不需再建一座。

楊文科下午出席亞洲盃國際錦鯉品評會記者會後，接受中央社記者訪問表示，他會聆聽並了解民眾反對意見，滾動式調整。未來地方民眾有需求，新竹縣政府可再辦地方說明，與民眾溝通。

記者追問是否仍要推動？楊文科說，這是他與縣府計畫，但一定納入考量民眾意見。