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桃市圖出版溪醫一書 收錄10篇大溪民俗醫藥故事

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市立圖書館出版「溪醫：捕捉大溪傳統醫藥從業人員的身影」，此書收錄10篇大溪在地傳統醫藥產業的口述歷史，包含傳統中藥房、齒科、助產中心、國術館、宮廟藥籤文化等傳統民俗醫藥行業。

大溪擁有豐富歷史的古城，木藝館、大溪老街的豆干也遠近馳名，每到假日總吸引許多觀光客上門，為記錄過去的發展，這次委託國立中央大學歷史所教授皮國立擔任主編，實際調查訪談，宏濟中藥行的游澤群、再生堂簡聞達、弘記徐陳香妹、新福源堂陳源琳與陳育濬、永泰葉日昌等、全昌堂齒科林興和、大溪婦幼助產中心邱秋香、中山國術館的盧富以及普濟堂的邱益興等人故事，收錄成冊。

書中也收錄前大溪鎮長林熺達探討大溪整體發展史，桃園市立圖書館長姚敦明指出，透過訪談記錄下珍貴資料，讓大家了解過去傳統醫學產業歷史；大溪區長陳聖義則說，將相關內容整理成冊，把傳統民俗醫藥產業的經驗留下記錄，也能代代相傳，讓後輩都能認識相當難能可貴。

大溪高中校長王冠銘也提到，校方推廣推廣「大溪學」已13年，也是高一的校定必修課，盼讓學生認識自己讀書的這塊土地，傳統醫學為過去較少碰觸到領域，希望藉此書帶領學生認識更多大溪史。

桃園市立圖書館出版「溪醫：捕捉大溪傳統醫藥從業人員的身影」，此書收錄10篇大溪在地傳統醫藥產業歷史故事。圖／桃園市立圖書館提供
桃園市立圖書館出版「溪醫：捕捉大溪傳統醫藥從業人員的身影」，此書收錄10篇大溪在地傳統醫藥產業歷史故事。圖／桃園市立圖書館提供

桃園 圖書館 中藥

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