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亞洲盃國際錦鯉品評會逾800尾參賽 周末竹縣府前登場

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
2022亞洲盃國際錦鯉品評會，本周末2天在新竹縣政府前廣場登場。記者王淑君／攝影
2022亞洲盃國際錦鯉品評會，本周末2天在新竹縣政府前廣場登場。記者王淑君／攝影

每6年一輪的亞洲盃國際錦鯉品評會，本周六、日將在縣府前廣場登場，會場擺設超過百桶評比水槽，比賽魚區分共15個品種、16個部別（公分），此次參賽錦鯉數高逹800多尾，創近10年在台品評會新高，從最小15公分國產小錦鯉，到超過90公分日本純正血統巨鯉皆有，其中超過80公分的巨鯉就近百尾。

亞洲盃國際錦鯉品評會由日本愛鱗會、日本錦鯉振興會，以及新竹縣政府和中華愛鯉協會主辦，並邀請來自亞洲區會員國20位具有國際公認審查資格的審查員分5組進行評比。

日本愛鱗會（簡稱ZNA）台灣地區長洪金文說，品評會來自各國的審查員都是日本愛鱗會協會會員，該會公認的審查員，至少需要5年以上經驗，並經過嚴格見習、培訓、累積積分等，才能成為審查員，以做出最公平公正的品評。

洪金文說，錦鯉比賽以錦鯉身長為標準，每5部（公分）為1部別，從15部（公分）以下的迷你組，到85部（即85公分以上）的超巨鯉組都有，主要分紅白、大正、昭和三大類，50部以下評審標準以質地、模樣為主；50部以上看體型，以身材體型為主，其次看質地、模樣、完成度等。

錦鯉比賽以錦鯉身長為標準，每5部(公分)為1部別，從15部(公分)以下的迷你組，到85部(即85公分以上)的超巨鯉組都有，主要分紅白、大正、昭和三大類，50部以下評審標準以質地、模樣為主；50部以上看體型，以身材體型為主，品評標準身材占40％、質地30％、模樣20％，以及完成度10％。

中華愛鯉協會理事長李孟哲表示，亞洲盃國際錦鯉品評會創始國包括新加坡、印尼、馬來西亞、泰國、台灣、香港等6國，其中第5屆以及解封後首度舉辦的第13屆皆在台灣舉辦；今年包括國外空運來台，共計超過800多尾錦鯉參賽，創下近10年在台灣錦鯉品評會新高。

新竹縣長楊文科說，錦鯉身價非凡，甚至高於600萬元，12/3、4兩天在縣府前廣場展出，會場擺設超過百桶評比水槽，希望藉由大會舉辦普及錦鯉飼養風氣，增加親子同樂，提升生活品質，也期望高超錦鯉養殖技術能讓鄉親開眼界，留下深刻印象。

活動在12月3日上午10時開幕，開放一般民眾參觀，審查中與審查區採管制。另外，周日上午9時30分、10時30分、12時30分，也分別提供錦鯉研修、日本飼料商原廠分享會、與鯉師的對談共3場免費錦鯉講座。

每6年一輪的亞洲盃國際錦鯉品評會，本周六、日將在縣府前廣場登場，今天下午在縣府舉辦記者會宣傳。記者王淑君／攝影
每6年一輪的亞洲盃國際錦鯉品評會，本周六、日將在縣府前廣場登場，今天下午在縣府舉辦記者會宣傳。記者王淑君／攝影
2022亞洲盃國際錦鯉品評會，參賽錦鯉數高逹800多尾，從最小15公分國產小錦鯉，到超過90公分日本純正血統巨鯉皆有。記者王淑君／攝影
2022亞洲盃國際錦鯉品評會，參賽錦鯉數高逹800多尾，從最小15公分國產小錦鯉，到超過90公分日本純正血統巨鯉皆有。記者王淑君／攝影
2022亞洲盃國際錦鯉品評會參賽錦鯉數高逹800多尾，創近10年在台品評會新高。記者王淑君／攝影
2022亞洲盃國際錦鯉品評會參賽錦鯉數高逹800多尾，創近10年在台品評會新高。記者王淑君／攝影
2022亞洲盃國際錦鯉品評會，本周末2天在新竹縣政府前廣場登場。記者王淑君／攝影
2022亞洲盃國際錦鯉品評會，本周末2天在新竹縣政府前廣場登場。記者王淑君／攝影

新竹 楊文科

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