快訊

王鴻薇若選上立委「松信恐直接少一席議員」！ 落選頭吳崢批：不值得託付

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市表揚身障服務績優人員 她服務35年獲頒終身成就獎

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
仁愛啟智中心洪美玲主任（中）服務身心障礙者長達35年，獲頒終身成就獎。圖／市府提供
仁愛啟智中心洪美玲主任（中）服務身心障礙者長達35年，獲頒終身成就獎。圖／市府提供

明天是12月3日國際身心障礙者日，新竹市政府今天舉辦第3屆身障跨專業服務績優人員表揚大會，表揚15名績優人員。新竹市仁愛啟智中心主任洪美玲服務身障者35年，視服務對象如親人，用愛心與耐心陪伴，獲頒「終身成就獎」，可說是實至名歸。

主辦表揚大會的市府社會處長李季縈說，身障跨專業服務績優人員表揚獎項分服務績優獎、資深敬業獎、防疫勇士獎、創新服務獎及終身成就獎5大類，受獎者有教保員、職能治療師、護理師、職業重建個案管理員、行政人員、機構主任、社工等。

代理市長陳章賢今天親自頒獎，他說，照顧身心障礙者，是一項不簡單的任務，要有非常強大的體力、耐心與細心。今年獲獎的15名績優人員，都是協助市府守護身心障礙者及其家庭的重要一分子，也歡迎更多專業者投入服務行列，打造友善幸福城市。

洪美玲獲頒終身成就獎，被譽為「最暖守護天使」。洪美玲服務身障者長達35年，她分享曾帶過1名自閉症患者「阿迪」，每隔5分鐘就衝到流理台玩水，觀察下來發現「阿迪」喜歡水的觸感，她從中獲得啟發開創「再生紙製作工作坊」，工作每個流程都會接觸到水，滿足「阿迪」玩水的需求，也從工作中獲得成就，用愛心點亮人生。

「其實只要細心觀察身心障礙朋友，會發現他們很有潛能」，洪美玲也說，服務期間有感家長的辛苦，也在與身障者互動過程，感受到「愛」與「心」的交流，並在陪伴他們成長的同時，學習如何調整自己心態，成為自己願意持續投入服務領域的動力。

另，獲頒資深敬業獎的陳寶華護理師，任職於新竹市啟能生活照顧中心。她曾照顧1名病患，在晚餐後吐出黑色不明物體，當下判斷可能是血塊，緊急將患者送醫開刀搶救，所幸手術結果很順利。當晚家屬緊握著她的手頻道謝，感謝她救回家人性命。

「彼此從陌生到熟悉，在與個案互動中，可以很明顯感受到他的回饋！」陳寶華護理師也分享，自己投入服務領域約18年，主要負責照顧身心障礙者身體健康與日常生活，細心觀察他們眼神與細微肢體動作，就能夠判斷其健康狀況、情緒及心靈需求。

市府社會處表示，2022竹市國際身障者日活動以「多元參與、共融共好」為主題，明天將在婦女館好讀空間舉辦「CRPD達人講堂」，邀全台首名視障諮商心理師朱芯儀及全台首位白化症患者、愛恆啟能中心戴耀賽董事長分享實踐豐富的生命故事。

新竹市表揚15名身心障礙跨專業服務績優人員，代理市長陳章賢今天與社會處長李季縈，以及陳啓源、陳建名與獲獎者合影。圖／市府提供
新竹市表揚15名身心障礙跨專業服務績優人員，代理市長陳章賢今天與社會處長李季縈，以及陳啓源、陳建名與獲獎者合影。圖／市府提供
服務績優獎表揚6人，分別為新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心早療教保員侯蔭梅（左起）、新竹市啟能生活照顧中心教保員侯亭甄、中華民國微光社會福利協會社工張家華、新竹市政府勞工處職業重建個案管理員彭至芳、新竹市天主教仁愛啟智中心教保督導陳惠婷、新竹市智障福利協進會行政專員高翠敏。圖／市府提供
服務績優獎表揚6人，分別為新竹市天主教仁愛社會福利基金會附設晨曦發展中心早療教保員侯蔭梅（左起）、新竹市啟能生活照顧中心教保員侯亭甄、中華民國微光社會福利協會社工張家華、新竹市政府勞工處職業重建個案管理員彭至芳、新竹市天主教仁愛啟智中心教保督導陳惠婷、新竹市智障福利協進會行政專員高翠敏。圖／市府提供

身障者 患者 新竹

延伸閱讀

中市勞工局推身障者跨域就業 她走出山城樂在職場

新北頒公廁金質獎 身障清潔員獲讚許

法籍特教師引進「揪輪」圓身障者登山夢 山友讚最美風景

身障者環島19天 手搖車「搖遍全台」邀民眾揮手打氣

相關新聞

竹市表揚身障服務績優人員 她服務35年獲頒終身成就獎

明天是12月3日國際身心障礙者日，新竹市政府今天舉辦第3屆身障跨專業服務績優人員表揚大會，表揚15名績優人員。新竹市仁愛...

苗栗北勢溪親水廊道建置太陽能 廠商摸黑開工引爆爭議

苗栗縣政府規劃在後龍鎮高鐵苗栗特區內的北勢溪親水廊道，建置太陽能光電設施並已完成發包。但今年7月間召開說明會時遭地方反對...

體驗茶香、果香、芬多精 竹縣循味之旅明年再推4新路線

循著味道去旅行，新竹縣政府推出「新竹走走」旅遊品牌，以「循味之旅」為主題，帶領遊客深度探索新竹縣文化旅遊體驗，去年起陸續...

徐耀昌贈匾下屆縣長 期盼鍾東錦好好努力、 幹滿兩屆

苗栗縣長徐耀昌上午到縣議會致贈「名孚眾望」賀匾給下屆縣長當選人、現任議長鍾東錦，期盼他「好好加油、幹滿兩屆」，並祝福鍾政...

連任力推湖口生命園區 楊文科臉書炸鍋 竹縣府回應了

新竹縣長楊文科在9合1地方公職人員選舉獲得16萬3662票，以63.36%得票率順利連任，本周二（29日）召開選後第一場...

新竹市雙價疫苗擴大6至11歲兒童接種 送超Q疫苗鑰匙圈

莫德納BA.4、BA.5次世代雙價疫苗已開放施打。新竹市政府今天指出，為鼓勵竹市兒童及青少年接種疫苗，即日起就讀新竹市學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。