竹市表揚身障服務績優人員 她服務35年獲頒終身成就獎

明天是12月3日國際身心障礙者日，新竹市政府今天舉辦第3屆身障跨專業服務績優人員表揚大會，表揚15名績優人員。新竹市仁愛啟智中心主任洪美玲服務身障者35年，視服務對象如親人，用愛心與耐心陪伴，獲頒「終身成就獎」，可說是實至名歸。

主辦表揚大會的市府社會處長李季縈說，身障跨專業服務績優人員表揚獎項分服務績優獎、資深敬業獎、防疫勇士獎、創新服務獎及終身成就獎5大類，受獎者有教保員、職能治療師、護理師、職業重建個案管理員、行政人員、機構主任、社工等。

代理市長陳章賢今天親自頒獎，他說，照顧身心障礙者，是一項不簡單的任務，要有非常強大的體力、耐心與細心。今年獲獎的15名績優人員，都是協助市府守護身心障礙者及其家庭的重要一分子，也歡迎更多專業者投入服務行列，打造友善幸福城市。

洪美玲獲頒終身成就獎，被譽為「最暖守護天使」。洪美玲服務身障者長達35年，她分享曾帶過1名自閉症患者「阿迪」，每隔5分鐘就衝到流理台玩水，觀察下來發現「阿迪」喜歡水的觸感，她從中獲得啟發開創「再生紙製作工作坊」，工作每個流程都會接觸到水，滿足「阿迪」玩水的需求，也從工作中獲得成就，用愛心點亮人生。

「其實只要細心觀察身心障礙朋友，會發現他們很有潛能」，洪美玲也說，服務期間有感家長的辛苦，也在與身障者互動過程，感受到「愛」與「心」的交流，並在陪伴他們成長的同時，學習如何調整自己心態，成為自己願意持續投入服務領域的動力。

另，獲頒資深敬業獎的陳寶華護理師，任職於新竹市啟能生活照顧中心。她曾照顧1名病患，在晚餐後吐出黑色不明物體，當下判斷可能是血塊，緊急將患者送醫開刀搶救，所幸手術結果很順利。當晚家屬緊握著她的手頻道謝，感謝她救回家人性命。

「彼此從陌生到熟悉，在與個案互動中，可以很明顯感受到他的回饋！」陳寶華護理師也分享，自己投入服務領域約18年，主要負責照顧身心障礙者身體健康與日常生活，細心觀察他們眼神與細微肢體動作，就能夠判斷其健康狀況、情緒及心靈需求。