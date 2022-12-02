苗栗北勢溪親水廊道建置太陽能 廠商摸黑開工引爆爭議

苗栗縣政府規劃在後龍鎮高鐵苗栗特區內的北勢溪親水廊道，建置太陽能光電設施並已完成發包。但今年7月間召開說明會時遭地方反對，當時縣府允諾未獲地方共識前，不會貿然動工；未料，昨晚有民眾發現廠商竟摸黑進場開工，引爆地方強烈不滿。

今天上午副議長李文斌、議員林寶珠、後龍鎮長朱秋隆、後龍鎮長當選人謝清輝、前縣長劉政鴻等地方多位民意代表、里長及鄉親，齊聚親水廊道旁抗議，強調「堅決反對、抗議到底、馬上撤除！」

李文斌表示，北勢溪親水廊道是前縣長劉政鴻打造的公共設施，環境美麗舒適，縣府卻發包施設太陽能光電設施，之前說明會地方鄉親就一面倒的反對。他說，北勢溪親水廊道旁，就是縣府劃設的高鐵產專區、商業區，是苗栗縣未來發展的重要之地，若施設太陽能光電設施，對地方發展很大，後續也會向縣府協調，希望能撤銷該標案。