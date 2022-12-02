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徐耀昌贈匾下屆縣長 期盼鍾東錦好好努力、 幹滿兩屆
苗栗縣長徐耀昌上午到縣議會致贈「心孚眾望」賀匾給下屆縣長當選人、現任議長鍾東錦，期盼他「好好加油、幹滿兩屆」，並祝福鍾政通人和、推動縣務得心應手；鍾東錦感謝鄉親的支持鼓勵，強調一定鞠躬盡瘁，為縣政好好打拚。
徐耀昌上午由民政處長彭基山陪同到縣議會贈匾，恭賀鍾東錦當選第19屆苗栗縣長，並預祝他能連續擔任兩屆縣長，強調首長如果只當一屆，有些事情只能做一半，兩屆就功德圓滿，他相信以鍾擔任過議員、副議長及議長的經歷，加上18鄉鎮市走透透， 受到鄉親肯定，一定能帶動苗栗繁榮富庶。
鍾東錦表示，他目前擔任的是第19屆縣議長，家裡已有幾塊議長賀匾，能再獲第19屆縣長賀匾，要感謝鄉親的肯定和鼓勵，一定鞠躬盡瘁為縣政打拚，傳承徐縣長勤奮精神，政治就是要勤走，徐縣長和立委陳超明都是他要學習的對象，努力為縣政打拚，只有如此才能報答鄉親。
媒體詢問他即將接任縣長有何當務之急，鍾東錦表示下周就會先安排選票補助款的捐贈儀式，總數約有370多萬，他會全數捐出，連零頭都不會留下來，競選期間的支票也要一一兌現，尤其社福方面的支票要做到好 ，向鄉親交代；重大建設也會跟著徐縣長的腳步，相信不管中央誰執政，應允過苗栗的建設一定會實現。
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