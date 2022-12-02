快訊

陳紫渝開放IG帳號！粉絲數一夜暴增十倍 吸5.7萬人追蹤

鄭文燦論文遭檢舉抄襲 台大證實已完成調查程序

連任力推湖口生命園區 楊文科臉書炸鍋 竹縣府回應了

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
縣府力推興建湖口生命紀念園區，準湖口鄉長吳淑君表示「堅決反對！」記者王淑君／攝影
縣府力推興建湖口生命紀念園區，準湖口鄉長吳淑君表示「堅決反對！」記者王淑君／攝影

新竹縣長楊文科在9合1地方公職人員選舉獲得16萬3662票，以63.36%得票率順利連任，本周二（29日）召開選後第一場主管會報，楊文科提出未來10項施政重點，第一項就是河川疏濬與湖口生命紀念園區（靈骨塔、火喪場等）推動，消息一出引來大批網友留言反彈，準湖口鄉長吳淑君也表達「堅決反對！」新竹縣政府表示，尊重民意、充分溝通。

看到湖口生命紀念園區被列為新竹縣未來10項施政重點第一項，網友灌爆楊文科粉專留言區，有人說「新豐、湖口真的不要生命園區，鄰近有多所學校，交通也非常擁擠」、「請為新豐、湖口的鄉民著想，反對設置湖口生命園區，周圍有五六間學校，上千戶住戶，現址並不是一個合適的地點」、「我是新豐媽媽，為了我的孩子們，我反對湖口生命園區！」

有網友認為解決湖口交通問題比生命園區重要；也有家長表示，3歲女兒告訴他「可以不要有靈骨塔、火葬場嗎？她真的會怕，可以要兒童樂園嗎？」甚至還有民眾跑去找縣長落選的周江杰問是否能幫忙擋下。

興建湖口生命紀念園區不只網友不買單，由現任新竹縣議員轉戰湖口鄉長順利高票當選的吳淑君，也表示「堅決反對！」吳淑君選前曾因「生命園區」案飽受湖口鄉親質疑反對力道不夠大，她在5月20日曾透過臉書發文澄清，經懇談協商，楊文科「同意中止計畫，停止設置流程」；如今將繼續推動建置，這兩天遭不少網友諷刺選後就變臉。

吳淑君表示，她是在縣議會定期會中4位反對興建湖口生命紀念園區的議員之一，從議員到現在，一直都抱持反對立場，她與湖口鄉親站在一起，12月25日正式上任鄉長，她會帶領鄉親表達堅決反對之意。

吳淑君說，湖口鄉人口數約8萬人，鄉內已有私立長生天生命紀念園區，且使用率不到10%，她提出疑問「距離不到500公尺，為何還要蓋生命園區？」；現今殯葬觀念走出傳統，更多人願意選擇環保樹葬、花葬或海葬等，縣府應優先考量以改善現有殯葬園區、因應潮流增加設施。她認為湖口更需要的是親子館、寵物公園，以及室內運動場館等。

縣府民政處長賴江海表示，關於推動生命紀念園區的疑慮，鄉親認為縣府選舉前不提，卻在選後馬上就推；事實上縣府在選舉期間縣務工作並未間斷，仍是不停地推動。

至於民眾憂心生命紀念園區選址周邊學校多影響教學問題，賴江海說，目前周邊只有華興國小與附設幼兒園、中正國中、仰德工商，依《殯葬管理條例》規定，殯儀館等相關設施要遠離學校300公尺以上，而生命紀念園區預定基地距離周邊學校至少有700公尺，並不會影響上課品質。

新竹縣政府表示，對於許多不同意見，將盡最大誠意和鄉親溝通、傾聽意見，楊文科縣長自上任來一直秉持「民之所欲，長在我心」，縣府團隊會傾聽民意、尊重民意，彙整各方意見並充分溝通。

楊文科臉書公布未來10項施政重點，第一項就是河川疏濬與湖口生命紀念園區（靈骨塔、火喪場等）推動。圖／截至楊文科臉書
楊文科臉書公布未來10項施政重點，第一項就是河川疏濬與湖口生命紀念園區（靈骨塔、火喪場等）推動。圖／截至楊文科臉書
新竹縣長楊文科連任力推湖口生命園區，臉書留言遭反對網友灌爆。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科連任力推湖口生命園區，臉書留言遭反對網友灌爆。記者王淑君／攝影
楊文科（中）順利連任新竹縣長，在選後第一場主管會報提出未來10項施政重點，第一項就是河川疏濬與湖口生命紀念園區（靈骨塔、火喪場等）推動，消息一出引來大批網友留言反彈。記者王淑君／攝影
楊文科（中）順利連任新竹縣長，在選後第一場主管會報提出未來10項施政重點，第一項就是河川疏濬與湖口生命紀念園區（靈骨塔、火喪場等）推動，消息一出引來大批網友留言反彈。記者王淑君／攝影

新竹

延伸閱讀

楊文科連任後立刻推生命園區 準湖口鄉長反對

新竹縣商場「享平方」將啟用 盼給民眾便利生活

竹縣關西仙草節12/10、11登場 懷舊抽抽樂最大獎黃金

楊文科破紀錄高票連任 選後首次主管會報 提10施政重點

相關新聞

徐耀昌贈匾下屆縣長 期盼鍾東錦好好努力、 幹滿兩屆

苗栗縣長徐耀昌上午到縣議會致贈「心孚眾望」賀匾給下屆縣長當選人、現任議長鍾東錦，期盼他「好好加油、幹滿兩屆」，並祝福鍾政...

連任力推湖口生命園區 楊文科臉書炸鍋 竹縣府回應了

新竹縣長楊文科在9合1地方公職人員選舉獲得16萬3662票，以63.36%得票率順利連任，本周二（29日）召開選後第一場...

新竹市雙價疫苗擴大6至11歲兒童接種 送超Q疫苗鑰匙圈

莫德納BA.4、BA.5次世代雙價疫苗已開放施打。新竹市政府今天指出，為鼓勵竹市兒童及青少年接種疫苗，即日起就讀新竹市學...

苗21線易坍段 勘設明隧道

苗栗縣南庄鄉東河村重要道路苗21線遇雨常崩坍阻斷交通，縣府爭取在神仙谷路段新設150公尺明隧道，公路總局等相關單位昨天會...

竹縣YouBike還車 滿站免費15分鐘

新竹縣YouBike2.0今年6月底在竹北市上路，衝上全台第2高使用率，但不少民眾租車時，曾面臨租賃站「客滿」無法立刻還...

山坡地大車可疑 查獲非法倒廢土

山坡地開發須經核准才能開挖，桃園市政府水務局巡守稽查人員前天發現龜山區大湖路160巷有砂石車異常進出，隨即通報警方蒐證，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。