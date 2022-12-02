連任力推湖口生命園區 楊文科臉書炸鍋 竹縣府回應了

新竹縣長楊文科在9合1地方公職人員選舉獲得16萬3662票，以63.36%得票率順利連任，本周二（29日）召開選後第一場主管會報，楊文科提出未來10項施政重點，第一項就是河川疏濬與湖口生命紀念園區（靈骨塔、火喪場等）推動，消息一出引來大批網友留言反彈，準湖口鄉長吳淑君也表達「堅決反對！」新竹縣政府表示，尊重民意、充分溝通。

看到湖口生命紀念園區被列為新竹縣未來10項施政重點第一項，網友灌爆楊文科粉專留言區，有人說「新豐、湖口真的不要生命園區，鄰近有多所學校，交通也非常擁擠」、「請為新豐、湖口的鄉民著想，反對設置湖口生命園區，周圍有五六間學校，上千戶住戶，現址並不是一個合適的地點」、「我是新豐媽媽，為了我的孩子們，我反對湖口生命園區！」

有網友認為解決湖口交通問題比生命園區重要；也有家長表示，3歲女兒告訴他「可以不要有靈骨塔、火葬場嗎？她真的會怕，可以要兒童樂園嗎？」甚至還有民眾跑去找縣長落選的周江杰問是否能幫忙擋下。

興建湖口生命紀念園區不只網友不買單，由現任新竹縣議員轉戰湖口鄉長順利高票當選的吳淑君，也表示「堅決反對！」吳淑君選前曾因「生命園區」案飽受湖口鄉親質疑反對力道不夠大，她在5月20日曾透過臉書發文澄清，經懇談協商，楊文科「同意中止計畫，停止設置流程」；如今將繼續推動建置，這兩天遭不少網友諷刺選後就變臉。

吳淑君表示，她是在縣議會定期會中4位反對興建湖口生命紀念園區的議員之一，從議員到現在，一直都抱持反對立場，她與湖口鄉親站在一起，12月25日正式上任鄉長，她會帶領鄉親表達堅決反對之意。

吳淑君說，湖口鄉人口數約8萬人，鄉內已有私立長生天生命紀念園區，且使用率不到10%，她提出疑問「距離不到500公尺，為何還要蓋生命園區？」；現今殯葬觀念走出傳統，更多人願意選擇環保樹葬、花葬或海葬等，縣府應優先考量以改善現有殯葬園區、因應潮流增加設施。她認為湖口更需要的是親子館、寵物公園，以及室內運動場館等。

縣府民政處長賴江海表示，關於推動生命紀念園區的疑慮，鄉親認為縣府選舉前不提，卻在選後馬上就推；事實上縣府在選舉期間縣務工作並未間斷，仍是不停地推動。

至於民眾憂心生命紀念園區選址周邊學校多影響教學問題，賴江海說，目前周邊只有華興國小與附設幼兒園、中正國中、仰德工商，依《殯葬管理條例》規定，殯儀館等相關設施要遠離學校300公尺以上，而生命紀念園區預定基地距離周邊學校至少有700公尺，並不會影響上課品質。