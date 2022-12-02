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新竹市雙價疫苗擴大6至11歲兒童接種 送超Q疫苗鑰匙圈
莫德納BA.4、BA.5次世代雙價疫苗已開放施打。新竹市政府今天指出，為鼓勵竹市兒童及青少年接種疫苗，即日起就讀新竹市學校的孩童於竹市合約醫療院所接種次世代雙價疫苗，即可獲得Q版的疫苗鑰匙圈或卡通造型易拉扣等好禮，歡迎符合接種資格者接種，保護自己也守護家人。
莫德納BA.4、BA.5次世代雙價疫苗提供12至17歲青少年作為追加劑使用，今天起擴大施打對象，也開放莫德納或Pfizer-BNT基礎劑之滿6歲至11歲兒童作為追加劑。
代理市長陳章賢表示，新竹市是全國最年輕的城市，17歲以下人口數占總市人口近20%。截至今年11月底，竹市18歲以上接種次世代雙價疫苗者超過3萬5千人，市府希望18歲以下者也踴躍接種。
衛生局長吳欣席表示，為提升青少年疫苗覆蓋率、守護孩童健康，新竹市特別準備Q版疫苗鑰匙圈和卡通造型易拉扣各1000份，平均配置在三區衛生所及各醫療院所，就讀新竹市在校學生，於竹市接種疫苗指定診所（ https://reurl.cc/vmp17y ）接種次世代雙價疫苗，施打時在評估表上備註學校和班級，即可獲得上述好禮二擇一，數量有限送完為止。
衛生局提醒，次世代疫苗僅作為追加劑使用，未完成基礎劑民眾，請勿重複接種，若為3個月內曾確診者，可於確診滿3個月後自行向合約疫苗診所預約接種疫苗 https://reurl.cc/vmp17y ，民眾如有任何防疫疑問請撥衛生局防疫專線03-5320900洽詢，或至新竹市COVID-19防疫資訊專區 （ https://reurl.cc/D3obnd ）查詢。
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