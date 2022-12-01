竹市正副議長之爭？藍營前議長怒斥網路謠言抹黑

新竹市議會下屆正副議長選舉備受矚目，近日地方盛傳前議長鄭成光有意結盟其他議員回鍋再戰，挑戰欲爭取連任的議長許修睿。鄭成光今天強調，本就無意參選議長，選前選後也毫無任何動作，未料卻被不斷抹黑，稱他是綠營臥底，「在家休息也中槍」，他怒斥這些都是抹黑、潑髒水，也強調謠言反倒激出他競逐議長的念頭。

74歲鄭成光政治資歷豐厚，曾任香山鄉末屆鄉民代表，自新竹市升格省轄市後，從第一屆就當選香山區市議員迄今，此次挑戰11連霸也如願連任，寫下不敗紀錄。鄭成光也曾擔過第4屆副議長、第5到7屆議長，因本屆議長投票跑票，遭國民黨黨紀處分。

鄭成光說，自己在市長選戰會站出來相挺林耕仁，是為了國民黨好，未料這樣的力挺卻被當成「假想敵」，近日還有網路訊息指他是民進黨養的狗、綠畜等不堪入目字眼，他直言這些都是抹黑、潑髒水，「不要欺人太甚，是逼我出來選！」

鄭成光也強調，若真的要參選議長，早在選前就會有拜會其他議員等動作，但自己並沒有，選後照理也應該向各當選議員致意、貼紅榜等，自己也並未如此，反而在家裡躲了好幾天，沒想到其他議員到家裡喝咖啡竟被大做文章，實在是在家躺著也中槍。

鄭成光也提到，過去會站台蔡英文總統等綠營人士，完全是人情請託，不應該被連結就是與綠營結盟，針對這次市長選舉，林耕仁拿不到4萬票，他也深感痛心，「這次選得很辛苦」，不該將他們當作戰犯、作為假想敵，是本末倒置。

國民黨新竹市黨部回應，非常感謝鄭前議長在本次市長選舉力挺林耕仁，對於網路上一些謠言與不理性的言論，黨部予以嚴厲譴責，相信鄭前議長為人海派，結交四方好友，受各陣營敬重，因維持良好互動，才會被有心人影射；針對選前與選後的紛紛擾擾，希望隨著選舉落幕能夠平息，市政運作與議事監督回歸正常，才是市民之福。

至於正副議長選舉，市黨部指出，國民黨議長許修睿、副議長余邦彥已明確表示要爭取連任，尚未有其他搭擋人選提出參選，目前正積極規畫選舉辦法，確定最後人選。