全國救護志工菁英獎 竹縣林惠玲、曾家慶同獲最高榮譽
新竹縣政府消防局光明義消救護分隊分隊長林惠玲、小隊長曾家慶，長期協助消防救護工作、熱心公益，今年經內政部消防署評比，兩人同獲救護志工最高榮譽「全國救護志工菁英獎」肯定，將於12月5日「國際志工日」北上消防署領獎。
消防局表示，宜蘭女兒林惠玲定居新竹逾26年，曾擔任7年醫療志工，為了撫慰家人相繼離世的創傷，2014年加入新竹縣政府消防局救護義消行列，服務時數達2055小時。林惠玲說，高一時年僅7歲的弟弟因車禍當場死亡；高中畢業那年，母親也遇車禍離世，得年僅36歲。她化悲憤為力量，在心中埋下救人的幼苗。
林惠玲說，先生認為救護現場危險萬分，且有遭受病菌感染風險，因此最初並不贊同她加入救護義消。後來當先生親眼目睹她在便利超商裡處變不驚處理被狗咬傷求助的單車騎士、停車場被車撞傷民眾以及為車禍患者保護頸椎等行為後深深感動，便轉而全力支持。
林惠玲說，加入救護義消行列後，人生觀變得非常正向，且能認識一群志同道的救護員們，互相支持分享出勤及參賽心得，為共同的目標救人搶命而努力，是最大的快樂。
消防局表示，今年同獲全國救護志工菁英獎肯定的光明義消救護分隊小隊長曾家慶，是分隊的創隊元老，從事救護義消12年、累積服務時數2832小時。
他曾歷經孕婦急產、車禍受傷、到院前心肺功能停止等各種案件，其中印象最深的是一名20歲的男孩打籃球突然倒地，到場後給予電擊並施行CPR，最後成功將他從鬼門關搶救回來。能救回年輕人寶貴生命，讓他深感振奮，認為其實幫助別人也是在幫助自己。
曾家慶經歷各種災難現場執行救護案件，看盡人生的無常，讓他覺得更應把握每一刻，做有意義的事，讓人生更豐富。曾家慶認為，災難有很多種，對社會冷漠也是一種，期許自己用更開闊的心胸去關懷、溫暖社會每個角落。
消防局長孫福佑表示，近年來新竹縣緊急救護需求與日俱增，幸有救護義消的加入，得以強化緊急救護能量以提升緊急救護服務效能，歡迎更多民眾踴躍加入救護義消行列。
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