提倡去標籤化理念 桃園青年局與One-Forty一同策移工故事展

全台有約7萬移工，其中桃園移工人口占全台最大宗，桃市府青年事務局在桃園設計庫第4季常設展以「社會設計」為題，與長期關注移工議題的One-Forty共同策畫「Untagged One-Forty移工故事展」，展出3位移工經歷期待連結在地故事並以「去標籤化」的核心理念，以設計的力量發揮社會影響力。展覽今起至14日新明市場5樓桃園設計庫免費供民眾參觀。

One-Forty為一個關注東南亞移工教育的非營利組織，從2015年開始專注於培力東南亞移工，讓移工在台灣的跨國旅程持續學習實用的知識技能，除了適應異鄉生活，回國後更有能力經濟獨立、打破貧窮的惡性循環，為自己、家人、家鄉，乃至下一代創造更好的生活。

Untagged指「未標記」因現代社會中充斥著各種標籤，彼此為彼此貼上標籤，非移工可能為移工貼上標籤，有友善同時也有惡意的。藉由「去標籤化」的核心理念，透過特定族群的組織和故事傳達社會上所存在的議題以引發思考。

青年局綜合規畫科長拉娃．布興表示，One-Forty為倡議型團隊，先前就與青年局合作過，而桃園本就是全台移工最多的城市，新住民人口也有許多，因此這次結合移工議題與One-Forty一同策移工故事展，讓大家認識不同的文化樣貌。