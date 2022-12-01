高虹安政見第一發！關埔地區「安心交通車」調查上線

民眾黨新竹市長當選人高虹安選前提出「交通暢行6計畫」，其中針對東區關埔地區提出多項交通解方，包含推動安心交通車接送學童上下學。民眾黨東區議員當選人宋品瑩近日迅速設計安心通學專車的網路問卷調查，3天下來回收200多份意見，後續將彙整給高虹安，期待迅速推動。

依據調查，有7成多新竹市民認為交通是最讓人擔心的民生議題，高虹安在選前即強調交通政見要讓市民行車、用路更便利，也說將在市府成立「交通改善小組」親自盯執行進度。針對關埔地區交通改善，提出光埔全區空橋推動、安心交通車上路等政見。

宋品瑩說，上周六當選後，高虹安即在謝票車上跟她提及「安心通學專車 」可以著手規畫了，自己決定先以網路問卷調查方式了解民意，因關埔地區目前學區爆量、無法就近入學問題嚴重，興建空橋與校舍緩不濟急，安心通學專車上路可先解決通勤需求。

在「關埔地區安心通學專車」問卷調查中，調查填寫者居住社區、孩子就讀學校、是否同意專車收費與收費標準等，也列出議員劉崇顯在議會提出的通學專車路線做參考。

宋品瑩強調，先前就有東區議員在議會質詢推動通學專車一案，教育處「打槍」回應說學校表示沒有需求，但這幾天陸續收到200多份家長回傳意見，都是希望能增設通學專車，有的家長甚至小孩還在念幼稚園，也在問卷中表達擔憂，希望能設置專車。

宋品瑩昨天即針對此事拜會劉崇顯交流通學專車意見，劉崇顯提出是以「公車」概念在慈雲路兩側沿路接送學生上車到各校去，她說，自己的想法則是希望以「校車」模式沿著社區接送學生到學校，兩人想法稍有不同，都會一併彙整家長意見提供市府。

200多份家長意見回傳需求，宋品瑩說，填寫家長的小孩從幼兒園到高中都有，又以孩子就讀關埔國小、龍山國小的家長居多，不少家長希望專車到社區接送，也有人提出專車不要國中小至高中混搭，八成家長同意收費、六成家長希望每月收費1千元。

宋品瑩表示，網路問卷調查預計一周截止，未來將整合意見彙整報告給未來的新市府參考，也希望下學期開學時，各校能透過家長座談會做需求調查，讓安心通學專車政見盡早實踐。