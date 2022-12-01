快訊

「班班吃石斑」確定跳票 陳吉仲：下學期變「班班好食材」

新北副秘書長及參事 傳遭張善政、蔣萬安挖角

只差一紙婚卻震撼情斷 分手泫雅1天後…DAWN發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無位可還免驚 竹縣YouBike「滿站增時」15分鐘今上線

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣政府今天宣布，12月1日中午12點起，正式新增YouBike「滿站免費增時」服務。記者王淑君／攝影
新竹縣政府今天宣布，12月1日中午12點起，正式新增YouBike「滿站免費增時」服務。記者王淑君／攝影

新竹縣YouBike2.0今年6月底在竹北市上路，衝上全台第2高使用率，不少民眾在竹北租借YouBike時，曾面臨租賃站無法還車的困擾，不管移動鄰近站點或原地等待還車的時間仍須付款，造成困擾；縣府今天宣布，12月1日中午12點起，正式新增「滿站免費增時」服務，提供民眾免費增時15分鐘。

交旅處長游志祥說，民眾使用YouBike2.0「滿站增時」功能，需先下載YouBike2.0官方APP，登入會員帳號及開啟手機GPS定位才可使用。透過YouBike2.0官方APP首頁左上角點選功能選單→會員管理→「無位可還（滿站增時）」，會自動顯示周邊尚有車位之站點資訊。

如需申請滿站增時，點選下方「申請滿站增時」後，選擇所在站點，並點選「確認站點並啟用滿站增時」，確認使用中卡片及車輛；申請成功後，即可獲得免費增時15分鐘。

交旅處補充說明，YouBike2.0官方APP，除可查詢周邊站點即時車輛、車位資訊外，下載後登入會員帳號後，借、還車當下可收到即時借還車通知訊息，也可查詢會員帳號下各卡片交易紀錄及扣款金額等資訊，並可投保公共自行車傷害險。

縣長楊文科表示，今年竹北市建置50處YouBike2.0站點400輛車，衝上全台第2高使用率，預計明年1月將進行新豐鄉、湖口鄉、竹東鎮站點的會勘、確認。

此外，縣府推行民間企業捐贈YouBike方案，目前已獲台元科技園區響應，在台元園區周邊設置2站，捐贈40車柱及40輛自行車，預計今年12月底建置完成，預計將提升台元從業人員及周邊居民交通便利性。

新竹縣竹北市今年建置50處YouBike2.0站點400輛車，衝上全台第2高使用率，預計明年1月將進行新豐、湖口、竹東站點的會勘、確認。記者王淑君／攝影
新竹縣竹北市今年建置50處YouBike2.0站點400輛車，衝上全台第2高使用率，預計明年1月將進行新豐、湖口、竹東站點的會勘、確認。記者王淑君／攝影
新竹縣YouBike2.0今年6月底在竹北市上路，衝上全台第2高使用率，不少民眾在竹北租借YouBike時，曾面臨租賃站無法還車的困擾。記者王淑君／攝影
新竹縣YouBike2.0今年6月底在竹北市上路，衝上全台第2高使用率，不少民眾在竹北租借YouBike時，曾面臨租賃站無法還車的困擾。記者王淑君／攝影
新竹縣YouBike滿站免費增時15分鐘，今天正式上線。記者王淑君／攝影
新竹縣YouBike滿站免費增時15分鐘，今天正式上線。記者王淑君／攝影

YouBike 自行車 北市

延伸閱讀

竹縣體育場暨第二運動場停車場啟用 1條件可享夜間優惠

竹縣推民間企業捐YouBike 台元科技園區響應

蔣萬安政見「YouBike前30分鐘免費」等兌現！網哭：又搶不到車了

學童彩繪夢想基地 竹縣總圖安全圍籬變身戶外藝廊

相關新聞

高虹安政見第一發！關埔地區「安心交通車」調查上線

民眾黨新竹市長當選人高虹安選前提出「交通暢行6計畫」，其中針對東區關埔地區提出多項交通解方，包含推動安心交通車接送學童上...

提倡去標籤化理念 桃園青年局與One-Forty一同策移工故事展

全台有約7萬移工，其中桃園移工人口占全台最大宗，桃市府青年事務局在桃園設計庫第4季常設展以「社會設計」為題，與長期關注移...

無位可還免驚 竹縣YouBike「滿站增時」15分鐘今上線

新竹縣YouBike2.0今年6月底在竹北市上路，衝上全台第2高使用率，不少民眾在竹北租借YouBike時，曾面臨租賃站...

楊梅區公所上浮問題已解決 景觀工程最遲農曆年前完工

桃園楊梅區公所新建大樓工程，去年8月基地因地下水層隆起而「上浮」傾斜，原定今年底完工，不過受物價上漲、缺工料及建築上浮等...

竹縣體育場暨第二運動場停車場啟用 1條件可享夜間優惠

新竹縣體育場周圍暨第二運動場附屬停車場全天候收費系統，日前進行相關停車設施增設工程，導入車牌辨識及多元支付自動繳費等系統...

台南最重要的東門路橋年底也要封閉了 一封就是8個月

台南鐵路地下化工程當中，台南市最重要的對外聯絡橋梁之一，連接東門路與東門圓環之間的東門路橋，將從12月27日到明年的8月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。