無位可還免驚 竹縣YouBike「滿站增時」15分鐘今上線

新竹縣YouBike2.0今年6月底在竹北市上路，衝上全台第2高使用率，不少民眾在竹北租借YouBike時，曾面臨租賃站無法還車的困擾，不管移動鄰近站點或原地等待還車的時間仍須付款，造成困擾；縣府今天宣布，12月1日中午12點起，正式新增「滿站免費增時」服務，提供民眾免費增時15分鐘。

交旅處長游志祥說，民眾使用YouBike2.0「滿站增時」功能，需先下載YouBike2.0官方APP，登入會員帳號及開啟手機GPS定位才可使用。透過YouBike2.0官方APP首頁左上角點選功能選單→會員管理→「無位可還（滿站增時）」，會自動顯示周邊尚有車位之站點資訊。

如需申請滿站增時，點選下方「申請滿站增時」後，選擇所在站點，並點選「確認站點並啟用滿站增時」，確認使用中卡片及車輛；申請成功後，即可獲得免費增時15分鐘。

交旅處補充說明，YouBike2.0官方APP，除可查詢周邊站點即時車輛、車位資訊外，下載後登入會員帳號後，借、還車當下可收到即時借還車通知訊息，也可查詢會員帳號下各卡片交易紀錄及扣款金額等資訊，並可投保公共自行車傷害險。

縣長楊文科表示，今年竹北市建置50處YouBike2.0站點400輛車，衝上全台第2高使用率，預計明年1月將進行新豐鄉、湖口鄉、竹東鎮站點的會勘、確認。