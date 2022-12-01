聽新聞
test
0:00 / 0:00
無位可還免驚 竹縣YouBike「滿站增時」15分鐘今上線
新竹縣YouBike2.0今年6月底在竹北市上路，衝上全台第2高使用率，不少民眾在竹北租借YouBike時，曾面臨租賃站無法還車的困擾，不管移動鄰近站點或原地等待還車的時間仍須付款，造成困擾；縣府今天宣布，12月1日中午12點起，正式新增「滿站免費增時」服務，提供民眾免費增時15分鐘。
交旅處長游志祥說，民眾使用YouBike2.0「滿站增時」功能，需先下載YouBike2.0官方APP，登入會員帳號及開啟手機GPS定位才可使用。透過YouBike2.0官方APP首頁左上角點選功能選單→會員管理→「無位可還（滿站增時）」，會自動顯示周邊尚有車位之站點資訊。
如需申請滿站增時，點選下方「申請滿站增時」後，選擇所在站點，並點選「確認站點並啟用滿站增時」，確認使用中卡片及車輛；申請成功後，即可獲得免費增時15分鐘。
交旅處補充說明，YouBike2.0官方APP，除可查詢周邊站點即時車輛、車位資訊外，下載後登入會員帳號後，借、還車當下可收到即時借還車通知訊息，也可查詢會員帳號下各卡片交易紀錄及扣款金額等資訊，並可投保公共自行車傷害險。
縣長楊文科表示，今年竹北市建置50處YouBike2.0站點400輛車，衝上全台第2高使用率，預計明年1月將進行新豐鄉、湖口鄉、竹東鎮站點的會勘、確認。
此外，縣府推行民間企業捐贈YouBike方案，目前已獲台元科技園區響應，在台元園區周邊設置2站，捐贈40車柱及40輛自行車，預計今年12月底建置完成，預計將提升台元從業人員及周邊居民交通便利性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言