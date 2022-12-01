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楊梅區公所上浮問題已解決 景觀工程最遲農曆年前完工

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅區公所新建大樓工程，外部景觀工程預計農曆年前完工，後續取得使用執照後公所將可進駐使用。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅區公所新建大樓工程，外部景觀工程預計農曆年前完工，後續取得使用執照後公所將可進駐使用。記者翁唯真／攝影

桃園楊梅區公所新建大樓工程，去年8月基地因地下水層隆起而「上浮」傾斜，原定今年底完工，不過受物價上漲、缺工料及建築上浮等3大主因影響延後，桃市府新建工程處工務科表示，目前大樓主體結構已於10月竣工，正在驗收，而大樓外的景觀工程預計最遲農曆年前完工，後續取得使用執照後，公所將可進駐辦公。

楊梅區公所因使用60多年，因此桃園升格後原地重建地下3層、地上6層的建築物，總樓地板面積約19362平方公尺，不過去年8月基地竟因地下水整個上升傾斜，公所正門抬高離地45公分、後方也上升12公分，發生公共工程或一般建築大樓相當罕見狀況。

新工處工務科指出，去年的強降雨從公所東側山坡地湧入基地下方地下水層，基地雖未淹水，但整個結構跟著上升的地下水位「上浮」並傾斜，經增設79根地錨、2座抽水井及重量加壓，後又經過3至5次的測試及專家檢驗已解決問題。

工務科表示，先前因上浮問題經委託全國結構技師公會及桃園市土木技師公會鑑定，工程結構安全無虞，上浮責任鑑定結尚未取得，後續會不會要求廠商賠償尚未確定，推估年底獲得鑑定結果後再商議。

工務科說，目前大樓主結構已於10月竣工，正在驗收當中，剩下大樓外的景觀工程持續施工中，最遲明年農曆年前可完工，並取得使用執照，工程總經費從原來的7.3億元追加至最終經費7.84億元。

楊梅區長邱世源表示，期待公所大樓竣工進駐，將可讓辦事民眾有更加舒適空間。

桃園楊梅區公所新建大樓工程，先前基地上浮狀況已解決，目前主體結構已竣工，外部景觀工程預計農曆年前完工。記者翁唯真／攝影
桃園楊梅區公所新建大樓工程，先前基地上浮狀況已解決，目前主體結構已竣工，外部景觀工程預計農曆年前完工。記者翁唯真／攝影

地下水 桃園 建築

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