竹縣體育場暨第二運動場停車場啟用 1條件可享夜間優惠

新竹縣體育場周圍暨第二運動場附屬停車場全天候收費系統，日前進行相關停車設施增設工程，導入車牌辨識及多元支付自動繳費等系統，今天安排古董車試駕暖場正式啟用；收費方式進場未滿30分鐘免費，不分平、假日每半小時收費10元，每12小時上限為150元，另提供每月2400元月租方式計費。

新竹縣副縣長陳見賢表示，新竹縣體育場及第二運動場附近交通四通八達，周遭不僅有不少餐廳、住宅、體育館、百貨公司及學校等，且附近往來運動民眾多，為有效活化使用率，並提升停車場周轉率，今年10月20日完成辦理相關停車設施增設工程，導入車牌辨識及多元支付自動繳費等系統，11月1日起試營運，今天正式啟用，調整為全天候計時收費。

陳見賢說，體育場周圍提供432格汽車停車位，第二運動場則提供27格汽車停車位，由委託業者「世達興實業股份有限公司」營運3年；縣府規畫收費停車，目的是要讓民眾停車更加方便，希望大家妥善運用。

縣府教育局長楊郡慈說，汽車停車費用則依「新竹縣公有停車場收費標準」，不分平、假日每半小時收費10元，進場未滿30分鐘免費，每12小時上限150元，月租方式則是每月2400元，相關事宜及申請辦法可電洽03-6586091。