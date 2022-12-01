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台南最重要的東門路橋年底也要封閉了 一封就是8個月

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市最重要的聯絡道路東門路橋即將從12月27日起封閉8個月。圖／鐵道局提供
台南市最重要的聯絡道路東門路橋即將從12月27日起封閉8個月。圖／鐵道局提供

台南鐵路地下化工程當中，台南市最重要的對外聯絡橋梁之一，連接東門路與東門圓環之間的東門路橋，將從12月27日到明年的8月18日，共計封8個月，鐵道局南工處今天發出通知，並規劃替代道路，提醒民眾特別注意。

隨著鐵路地下化畫工程進展，即將封閉的東門路橋，與開元路橋，都是台南市相當重要的聯絡道路，特別是東門路橋，從國一高速公路仁德交流道下來後，很多觀光客都是從東門路經東門路橋，前往市中心的府前路。

鐵道局南工處今天表示，為辦理地下化工程C213標林森站路段地下化工程施工需要，預定111年12月27日至112年8月18日辦理東門陸橋(含機車地下道)封閉施工，請用路人配合預告改道指引標誌提前改道及依照交通維持設施通行。

鐵道局目前已經在橋上拉紅布條通知用路人，也有宣傳車在市區巡迴，但外地來的觀光客可能不知道，需要廣為宣傳。

台南市最重要的聯絡道路東門路橋即將從12月27日起封閉8個月。圖／鐵道局提供
台南市最重要的聯絡道路東門路橋即將從12月27日起封閉8個月。圖／鐵道局提供
台南市最重要的聯絡道路東門路橋即將從12月27日起封閉8個月。圖／鐵道局提供
台南市最重要的聯絡道路東門路橋即將從12月27日起封閉8個月。圖／鐵道局提供
台南市最重要的聯絡道路東門路橋即將從12月27日起封閉8個月。圖／鐵道局提供
台南市最重要的聯絡道路東門路橋即將從12月27日起封閉8個月。圖／鐵道局提供
台南市最重要的聯絡道路東門路橋即將從12月27日起封閉8個月。圖／鐵道局提供
台南市最重要的聯絡道路東門路橋即將從12月27日起封閉8個月。圖／鐵道局提供

台南 鐵道 鐵路地下化

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