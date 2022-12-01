苗縣今新增443例 本月10日起有條件開放醫院探病

苗栗縣今新增確診443例，其中男性216人、女性227人，累積本土案例18萬3725人，人口占比確診率達34.33%；考量全國新增病例數持續下降，疫情穩定可控，衡酌民眾探病需求及醫院防疫安全，全縣自本月10日起配合中央政策，有條件開放醫院住院病人探病。

縣衛生局指出，住院病人有條件開放探病，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為限，但符合下列例外情形者，探病時段及訪客人數不在此限：(一)病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件。(二)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要。(三)病人病情惡化或病危探視。(四)其他特殊原因，經評估有探病必要且經醫療機構同意。

探病者不論疫苗接種狀態，應配合出具探視當日採檢的快篩陰性證明，但探病者為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以上至3個月內」，得免除篩檢；自主防疫期間勿至醫院探病，但符合前述例外情形時，得經醫療機構評估同意，並出具探視當日採檢的快篩陰性證明後探病。

衛生局長張蕊仙強調，由於醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。若仍有實地探視需求，探病者須不具COVID-19相關症狀及TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）風險，進入醫院應佩戴口罩並遵循相關感染管制措施，以保障自身及病人健康安全。