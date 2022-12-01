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台電苗栗區營業處寒冬送暖 捐贈戊山園養護床及紙尿布
寒冬送暖！台電苗栗區營業處今天上午由處長邱華龍率隊，前往苗栗市社區老人安養護中心戊山園，捐贈3床養護床及成人紙尿布一批，以提升安養照護的頤養環境；不過，運營戊山園的海清長照執行長賴添福表示，目前最憂心的是園區內公安設備改善案，至今遲遲無法執行，公共安全堪憂。
啟用已有27年的戊山園，是苗栗縣內最早公辦民營安養中心，目前院內安置88位的養護者，多為低收入、需緊急安置或居無定所的長輩，營運經費來源主要靠政府補助及社會善心人士捐助，但相關補助經費跟設備遠不及實際需求，經營狀況甚為艱難。
賴添福表示，戊山園早年設置的公安設備已老舊，且不符現今法規，尤以消防設備的灑水系統、防火門等，急需更替，但標案早就發包卻延宕至今。
縣衛生局長期照護管理中心主任王寶慈表示，該項880萬元公安設備改善案，發包後因工料持續上漲，廠商認為會賠錢遲遲不敢動工，後來更口頭解約，期間也發現女兒牆耐震不足需要補強，目前正研議再爭取增加經費，同時發包施作。
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