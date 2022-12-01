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張善政：市政團隊人選徵詢有進展 也希望各方推薦人才
桃園市長當選人張善政今天中午參加張氏宗親會總會與各區會餐敘，受訪時表示就職後的市府團隊人選陸續在徵詢，有進展，但不押日期宣布，適當的時候會公布，也希望各方推薦人才。
另外，張善政選舉時承諾設置婦幼局，但是目前市政府局處數已達32的設置上限，會裁撤那個局處後成立婦幼局？張善政說會評估各局處工作內容跟負擔，再去調整。
對傳出鄭文燦會入閣，張善政說提名閣揆是總統的職權，他無法評論。
民進黨前主席許信良弟弟、前立委許國泰說選民不讓民進黨選上，才把票投給張善政。張善政強調不管選民投票給他的動機是什麼，每一張票對他和團隊都一樣，非常珍貴，一定用很好的政績回報每一張選票。
對媒體報導許國泰指張善政會很難執政，因為桃園市長鄭文燦過去是用錢收買人心，張善政必須用大的建設才能讓桃園人心服口服。張善政表示有看到這篇報導，講得非常對，他不可能大撒幣，但是他要用有規模、顯眼的政績，讓桃園市民看到「其實張善政的政績可以接受與滿意」。
張善政參加宗親會餐敘，也和桃園市張氏宗親總會理事長張進益，一起代表宗親會頒獎給當選里長的宗親楊梅區三湖里里長張修源、桃園區南華里里長林獻堂（宗姊夫，太太張粢恩）。張善政感謝宗親、宗長選舉期間大力、熱情支持，強調他從來沒忘記要光耀宗親，所以上任以後一定會兌現政見，繼續拿出更好的建設讓宗親感到光榮驕傲。
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