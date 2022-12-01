竹市「小塹有約」小旅行好評 2大主題路線持續受理報名

新竹市政府連續7年推廣「小塹有約」小旅行，今年推出的「午後散步指南：重拾老派生活」、「夜間散步指南：微醺舊城，巷弄漫步」及「討海人的一日「『摸魚』計畫」3條主題路線頗受好評，市府今天指出，前2條路線場次持續開放報名，歡迎民眾把握機會參與。

代理市長陳章賢說，「小塹有約」活動辦理至今已邁入第7年，至今為止已累計超過6500人次參與，帶動新竹深度旅遊觀光風潮，帶領民眾深入舊城區的丸竹化妝品、石坊街、東門市場等巷弄店家，以及走訪香山明發定置漁場、南寮萬昌造船廠等場域。

「吃了幾十年的烏魚子，還沒親眼看過烏魚子怎麼曬！」旅客陳先生分享，上周末參加南寮香山線的季節限定場次，走訪在地知名的烏魚養殖場「竹魚水產」，近距離看見職人製作烏魚子的獨特產業樣貌，並欣賞到日曬烏魚子的壯觀畫面，令人驚艷。

「小塹有約有一種魔力，帶領遊客用最草根的方式行腳南寮這片土地」，與小塹有約合作的風動竹塹文化協會指出，「小塹有約」讓旅客感受當地歷史韻律並漸漸與當地文化融為一體，讓旅行不單單只是旅行，而是一趟「梳理心靈感受的歷程」。

1名外地遊客李小姐也報名參與「小塹有約」行程走訪新竹市，她事後也回饋，原來新竹巷弄內隱藏著這麼多用心經營的商家，很慶幸報名小塹有約才有機會走訪及深入了解街區歷史，若沒人帶領自己肯定不會知道這麼多好玩又有趣的路線。