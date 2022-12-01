苗21線一條安全回家路 地方爭取新設150公尺明隧道

苗栗縣南庄鄉東河村重要道路苗21線遇雨經常崩坍阻斷交通，縣府爭取在神仙谷路段新設150公尺明隧道，公路總局等相關單位人員今天會勘共識有其必要性，將根據意見修正，重新提報公路總局審查。

苗21是南庄鄉石壁、鹿場、鹿湖及鹿山部落，唯一對外聯絡道路，沿線地形山壁陡峭，時常發生嚴重坍方，造成交通中斷，甚至砸中人車意外，如果碰到連續下雨，居民回家心驚膽顫，地方亟盼有一條安全的路。

縣府工務處指出，鹿場、石壁等部落，民宿、露營區林立，又是熱門登山路線加里山登山口，及景點苦花潭，苗21線假日遊客人車絡繹不絕，且攸關甜柿、竹筍等農產品運輸，爭取苗21線12公里300公尺至450公尺神仙谷路段，新設150公尺明隧道，納入公路總局生活圈道路交通系統建設計畫。

明隧道設計總經費1億4450萬元，公路總局、縣府、南庄鄉公所，及總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會等相關單位人員今天會勘，縣議員楊文昌說，苗21線神仙谷路段山壁陡直高聳，達到100多公尺，1996年至今發生3次大崩坍，有時下大雨他開車進出，都會有賭運氣的感覺。