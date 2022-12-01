竹縣關西仙草節12/10、11登場 懷舊抽抽樂最大獎黃金

新竹縣關西仙草節下周六、日（12月10、11日）將在關西鎮農會仙草加工廠舉辦，今年主題為「農業的黃金年代」，現場將展示1970、1980年代物品、咖啡豆烘培DIY，參與懷舊抽抽樂有機會抽中黃金，民眾還可參加黃金年代探索巴士深入關西農場、網紅景點踩線，活動期間現場打卡還送100元折抵券，限量2000張。

關西鎮公所今早在新竹縣政府大廳舉辦記者會宣傳造勢，邀請大家一起到關西鎮遊玩；縣長楊文科偕同關西鎮長劉德樑、縣議員羅仕琦、徐瑜新、農會總幹事林兆暉等人插上象徵性稻穗，為活動揭開序幕。

楊文科表示，關西物產豐富，其中仙草栽種面積約50公頃，年產值約一億元，可說是關西的「黑金」；而關西仙草食材運用多樣化，可冷、熱飲用，也可熬煮仙草雞湯，身受客家人喜愛；除了仙草外，當地還有番茄、柑橘、草莓、柿餅、茶、段木香菇、咖啡、愛玉等多樣農特產。

縣府、公所和農會每年舉辦仙草節農產業推廣活動推廣，讓大家進一步認識關西，進而帶動在地農特產銷售，今年的主題是「農業的黃金年代」，希望藉由懷舊氛圍，帶領遊客搭上時光機回顧1970、1980年代台灣農業的黃金年代，回味當時的柑仔店，以及農忙後豐收的喜悅。

劉德樑說，活動現場設有黃金年代博物館展示各式1970、1980年代物品，還有打草繩、麻糬、咖啡豆烘培等DIY，民眾有機會抽到各式農產品的黃金年代懷舊抽抽樂，其中最大獎是黃金。劉德樑也同時向民眾宣傳關西利用荒廢柑橘園種出的馬武督咖啡，品質優良搶手，供不應求。