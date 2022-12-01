快訊

曾與林書豪同隊！PLG／鋼鐵人拚開胡 簽下哈佛小子NBA前隊友

無慢性病史、接種過三劑疫苗！30歲男全身不適、嘔吐 隔日死後確診

竹縣推民間企業捐YouBike 台元科技園區響應

中央社／ 新竹縣1日電

新竹縣政府今天表示，縣府推行民間企業捐贈YouBike方案，獲台元科技園區響應，捐贈40車柱及40輛自行車，將在台元園區附近增設2站，預計12月底建置完成。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，縣府於今年6月底在竹北市建置YouBike2.0，為建置完整公共自行車網絡，也推行民間企業捐贈YouBike方案，獲台元科技園區響應。

另外，新竹縣長楊文科說，預計112年1月進行新豐鄉、湖口鄉、竹東鎮站點會勘及確認，以滿足更多民眾對公共自行車的需求。

交通旅遊處長游志祥表示，為解決民眾租借YouBike面臨租賃站無法還車的困擾，今天起新增「滿站免費增時」服務，民眾可獲得免費15分鐘至鄰近站點還車。

游志祥說，使用YouBike2.0「滿站增時」功能，要先下載官方APP，登入會員帳號及開啟手機GPS定位才可使用。

YouBike 新竹 自行車

延伸閱讀

北市YouBike1.0後天退場 1300輛自行車贈原鄉使用

蔣萬安政見「YouBike前30分鐘免費」等兌現！網哭：又搶不到車了

北市12月新制 騎錯YouBike罰錢、禁用塑膠杯明起稽查

YouBike「滿站增時」功能明天提前上路！無法還車有15分鐘免費

相關新聞

竹縣體育場暨第二運動場停車場啟用 1條件可享夜間優惠

新竹縣體育場周圍暨第二運動場附屬停車場全天候收費系統，日前進行相關停車設施增設工程，導入車牌辨識及多元支付自動繳費等系統...

台南最重要的東門路橋年底也要封閉了 一封就是8個月

台南鐵路地下化工程當中，台南市最重要的對外聯絡橋梁之一，連接東門路與東門圓環之間的東門路橋，將從12月27日到明年的8月...

苗縣今新增443例 本月10日起有條件開放醫院探病

苗栗縣今新增確診443例，其中男性216人、女性227人，累積本土案例18萬3725人，人口占比確診率達34.33%；考...

台電苗栗區營業處寒冬送暖 捐贈戊山園養護床及紙尿布

寒冬送暖！台電苗栗區營業處今天上午由處長邱華龍率隊，前往苗栗市社區老人安養護中心戊山園，捐贈3床養護床及成人紙尿布一批，...

張善政：市政團隊人選徵詢有進展 也希望各方推薦人才

桃園市長當選人張善政今天中午參加張氏宗親會總會與各區會餐敘，受訪時表示就職後的市府團隊人選陸續在徵詢，有進展，但不押日期...

竹市「小塹有約」小旅行好評 2大主題路線持續受理報名

新竹市政府連續7年推廣「小塹有約」小旅行，今年推出的「午後散步指南：重拾老派生活」、「夜間散步指南：微醺舊城，巷弄漫步」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。