竹縣推民間企業捐YouBike 台元科技園區響應
新竹縣政府今天表示，縣府推行民間企業捐贈YouBike方案，獲台元科技園區響應，捐贈40車柱及40輛自行車，將在台元園區附近增設2站，預計12月底建置完成。
新竹縣政府今天發布新聞稿表示，縣府於今年6月底在竹北市建置YouBike2.0，為建置完整公共自行車網絡，也推行民間企業捐贈YouBike方案，獲台元科技園區響應。
另外，新竹縣長楊文科說，預計112年1月進行新豐鄉、湖口鄉、竹東鎮站點會勘及確認，以滿足更多民眾對公共自行車的需求。
交通旅遊處長游志祥表示，為解決民眾租借YouBike面臨租賃站無法還車的困擾，今天起新增「滿站免費增時」服務，民眾可獲得免費15分鐘至鄰近站點還車。
游志祥說，使用YouBike2.0「滿站增時」功能，要先下載官方APP，登入會員帳號及開啟手機GPS定位才可使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言