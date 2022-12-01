桃園總圖工程獲金質獎優等 議員：金玉其外敗絮其中

行政院公共工程委員會昨天公布第22屆公共工程金質獎，桃園市包括新總圖、中壢一號社宅、永福羅漢松公園都獲優等，中原營區、水汴頭排水改善、道路養護成效式契約獲佳作，水務局副局長李金靖獲個人貢獻獎。

不過市議員詹江村昨天晚上才在臉書公布，上個月28日和舒翠玲議員會勘造價31億元的總圖，發現還沒啟用就有不少重大違建。舒翠玲對新總圖獲金質獎優等，第一時間反應是「金玉其外敗絮其中」，公共工程委員會審查時應該沒把違建、二次施工等後續問題列入評審項目；詹江村很驚訝總圖問題這麼多還得獎，忍不住問「台灣有這麼落後嗎？」

詹江村指出總圖除了影城棟增加樓板夾層，先建後送文件未過之外，同棟1樓擅自隔間，主題餐廳隔成4間；圖書館主棟1樓，也是先建後送施工文件和設計圖，目前總圖的顧問團隊才在看圖，1樓蔦屋書店、餐廳也還在審設計圖，卻已經室裝施工完成，總圖書館31億元是人民納稅錢，拿人命開玩笑？

詹江村還指出影城棟原設計無明火，營運商擅自申請瓦斯管線，總圖卻同意，還有其他配合營運的問題，也完全沒照行政流程及合約精神走。

舒翠玲也在臉書說，當天辦理會勘有3點結論，第一是請市政府提供兩造營運計畫書，列出市府單位何以同意營運廠商（OT）變更影城棟2、3樓新增樓地板等的依據。

第二，請市政府組成聯合驗收稽查小組，工務局長負責，邀集水務局（汙水排放）、環保局（室內空氣品質監測設計）、新工處、建管處、圖書館、消防局等單位，比照外面驗屋公司，協助圖書館針對圖書館本棟、電影院棟逐層驗收，並於議會做專題報告，以維護市府公信。

第三，總圖違反建築法一事，請主責機關書面函復議會裁處情形。

舒翠玲、詹江村上個月28日會勘當天，上述違建工程已經停工。桃園市立圖書館姚敦明館長當天表示，市圖新總館已陸續完成各項功能與環境測試，傾聽不同族群需求，提供更加適切服務與規劃，預訂12月中旬試營運。

姚敦明說，由於館舍量體大且內容豐富，為妥善營運服務品質，相關的壓力測試也同步進行，並經邀請專家學者、身心障礙者及新住民等團體入館勘察，提供意見，讓桃園新總圖能提供全新全齡無障礙的服務，新總館也將持續依照專業建議滾動式檢討修正。