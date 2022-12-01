來場異國體驗趣！竹市「國國村莊」4日盛大開村

為讓遠渡重洋的新住民朋友感受新竹城市溫暖、提供展現自我的舞台，新竹市府今年首度擴大舉行「國國村莊」活動，4日午後將在北大公園盛大開村，當日除集結17位新住民「頭家」的私藏家鄉味，及新住民舞團與吉他彈唱演出，更設置親子體驗活動，現場還有獨一無二的原創商品，讓民眾享受多元異國風情。

代理市長陳章賢表示，截至今年9月竹市新住民人口已突破1萬人，市府藉由舉辦「新星頭家」、「國國市集」等多項新住民相關活動，讓參與行銷課程的新住民朋友可以運用所學，實際進行市集經營、增加參與經驗。今年更擴大辦理升級為「國國村莊」，實現新住民創業夢，並邀來世界各地的新住民帶來不同國家的文化體驗活動與藝術表演。

社會處長表示，今年首開嘉年華會的國國村莊，村裡將帶給來訪賓客3大體驗活動，包含「市集營業中」，由來自世界各國的村民準備了私房小點及原創商品，讓民眾一秒擁抱全世界；「文化體驗中」由4位村民邀請親子到家作客，除了體驗世界各國的熱鬧節慶外，還有精緻的手作體驗課程。「村民野餐中」則是由村長為賓客們準備精彩的表演，讓大小朋友一起來到村裡野餐，現場還可以租借野餐用具，讓來到村莊的人都可以感受到村民的熱情與歡迎。

社會處表示，這次市集共有17位新住民「頭家」帶來各自家鄉特色的料理，喜愛南洋風味的朋友，歡迎到「DIRO BAR健康飲食專賣」，老闆是來自越南的丁蓉，用當季水果調配而成的招牌水果茶，依喜好加入氣泡水，變成健康與美味的水果氣泡飲。

社會處指出，「花花魚手作坊」由熱愛手作的闆娘李霞蒐集了許多大自然中隨手可得的小物，改造以環保為理念的生活物品及海洋廢棄物創作，現場也有開放手作教學，喜歡手作課程的民眾千萬別錯過。

此外，愛吃美食的饕客們，記得拜訪本次新加入的新住民品牌「叻咖哩」，是由新住民子女阿帆，因來台多年的媽媽想念大馬美食，燃起了她對大馬料理的創研，於是白天由父母經營的台灣味「吳記魯肉飯」，在晚間則搖身一變成了女兒的南洋味「叻咖哩」，新住民頭家的每個攤位，絕對會讓貴賓們有如置身異國，不虛此行。

社會處提醒，「文化體驗中」線上預約已滿，活動當天會開放8至10位現場名額，沒有報名到的親子朋友也別氣餒，另一項有趣好玩的活動「攀樹體驗」也可線上預約報名(https://reurl.cc/x16Drz)。