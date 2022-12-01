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團隊人選？張善政：找對人為市民做對事 很快再見面

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政臉書「休息」3天後，昨晚分享這幾天忙著做許多事。圖／張善政臉書
張善政臉書「休息」3天後，昨晚分享這幾天忙著做許多事。圖／張善政臉書

桃園市長當選人張善政昨天請前副縣長黃敏恭擔任與市政府交接的小組召集人，外界關切小內閣人選和25日上任市政能否無縫接軌。

張善政昨晚在臉書表示，這幾天閒不下來依然忙碌，他和團隊已經開始準備落實選舉時擘劃的政見，包括從婦幼局到交通改善，從國際化教育到科技發展都是浩大的工程。

張善政強調要完成這些工作，需要一個具備專業、操守、能夠同心協力打拚、以市民福祉為依歸的團隊，一定找到對的人，為市民做對的事，他和團隊很快就會和大家再見面，一起為桃園努力。

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