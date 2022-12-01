家有智能障礙妹妹 感同身受！鍾東錦要捐選舉費用補貼及薪水助弱勢

苗栗縣長當選人鍾東錦家有智能障礙妹妹，他更能感同身受，昨晚在臉書宣布，捐出370多萬元的選舉費用補貼，及每年薪水100萬元以上，讓弱勢族群過好年及幫忙助學。

選舉期間鍾東錦競選總部今年10月13日成立社福團體與機構後援會，鍾東錦分享妹妹愛講話，記性好但對數字、金錢沒有概念，他回家就盡量讓妹妹暢所欲言，妹妹曾說要存錢給他買新車，讓他很窩心。

鍾東錦昨晚臉書PO文透露，妹妹是礦工家庭最甜蜜的負擔，負擔並沒有讓感情有任何改變，直到現在他還是經常回到老家探望妹妹，牽著妹妹走在田間小路，走到故鄉的老廟前，陪伴就是表達關懷最直接的方式。

他說，太太陳美琦第一次到家裡沒有嫌棄，還陪他牽著妹妹，一起在南庄的田野旁散步，那天是晴朗好天氣，空氣中瀰漫著稻穀的香味，伴隨潺潺的水聲，「我們彼此認定，我的妹妹，就是我們愛情的見證者」。

苗栗縣肢體傷殘自強協會理事王封台指出，許多身障朋友成長過程會遭到異樣眼光，而陳美琦告訴他，當初就是相中鍾東錦很自然帶著妹妹串門子，可以照顧好家人，決定嫁給鍾。

鍾東錦縣長選舉得票12萬4603票，依1票30元選舉費用補貼計算，共373萬多元，他表示，將會依選前承諾，一塊錢不留，全部捐出給弱勢團體與機構過好年，簡單又明瞭馬上可以兌現第一件政見。

此外，他會延續議長期間「愛鄉行動獎助學金」，上任縣長後，擴大到全縣，每年捐薪百萬元，拋磚引玉希望獲得企業等各界回響，鼓勵弱勢優秀高中、國中及國小生向學，鍾東錦強調，捐選舉費用補貼、捐薪，「我做得到，而且甘之如飴。」