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國民黨苗栗敗選 劉政鴻請辭苗縣黨部主委

中央社／ 苗栗縣30日電
國民黨提名謝福弘在苗栗縣長選舉落敗，前縣長劉政鴻請辭縣黨部主委。圖／聯合報資料照片
國民黨提名謝福弘在苗栗縣長選舉落敗，前縣長劉政鴻請辭縣黨部主委。圖／聯合報資料照片

國民黨在苗栗縣長選舉落敗，縣黨部主委、前苗栗縣長劉政鴻今天證實，已向國民黨秘書長黃健庭請辭，為敗選負責，並留給黨部員工3個月薪水，讓黨中央有緩衝時間處理。

國民黨在九合一選舉雖拿下北北基桃等13個縣市，卻在長期執政的苗栗縣落敗。根據苗栗縣選舉委員會26日計票結果，無黨籍鍾東錦以12萬4603票勝出，民進黨徐定禎獲9萬1260票，時代力量宋國鼎3萬9347票，國民黨謝福弘3萬2026票，無黨籍吳盛聖4864票。

此次苗栗縣長選舉，國民黨因提名紛擾，導致藍營分裂，劉政鴻在7月間接手縣黨部主委一職，並擔任謝福弘競選重要操盤手，不過26日開票僅約1小時，謝福弘即自行宣布敗選，最後得票率也在5人中僅排第4。

劉政鴻今天接受媒體電訪證實，開票當晚8時許就已向國民黨秘書長黃健庭口頭請辭，為敗選負責，黨中央尚無回應；至於後續是否建議接替人選，劉政鴻說「完全沒有，只針對自己個人部分先處理」。

對於黨部員工，劉政鴻指出，已預留3個月薪水，可以維持到過年後，讓黨中央有緩衝時間處理。

另外，有關選戰期間，多名公開支持鍾東錦的國民黨籍議員是否以違反黨紀送交考紀會處理，劉政鴻說，選前縣黨部僅針對縣長徐耀昌違紀助選案，送黨中央考紀會處理；至於議員部分，當時便決定選後處理，後續就由黨中央來決定。

國民黨 劉政鴻

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