竹縣首座電影院12月14日啟用 享平方本周六率先試營運

新竹縣首座電影院終於來了！竹縣政府重大BOT案、竹北市「享平方Shown Square」商場，歷經2年籌備，投資開發16億元，董事長魏博元、總經理謝瀚霆今天下午正式宣布，商場將在12月3日、本周六開始試營運；擁有有14廳、1400個座位的百老匯電影院則預計12月14日開幕迎賓，客群鎖定年輕家庭及科技人，首年營業額力拚6億元。

「享平方Shown Square」百老匯電影院，配合電影「阿凡達2水之道」首映，預計12月14日正式開張，14日起一連3天也將每天送出1000張100元電影兌換券，只要憑券就能以100元換購當天場次電影票，共3000位幸運民眾可以獲得優惠招待欣賞最新「阿凡達」電影。

享平方Shown Square力邀京站時尚廣場總經理柯愫吟擔任行銷顧問，擬定商城行銷策略及招商；柯愫吟說，看準竹北消費市場，也針對年輕家庭屬性招商，在餐飲部分引進12個獨家品牌，包含由旅遊業者雄獅集團所成立的「gonna共樂遊」地中海式特色餐飲、新竹青年陳明煜所研發新創的「拾吾豆乳」健康豆漿、蔬食等，第一年營業目標力拼6億。

謝瀚霆說，享平方Shown Square以經營影城為行銷主力，透過影城集客力與鄰近超過2萬坪的的竹北大遠百、未來的豐邑百貨商城做市場區隔；影城規畫14個影廳、1400席座位，開幕後將是新竹地區最大影城。而影城母公司龍祥電視台，本身就是發行商角色，竹北享平方Shown Square是其在台第一個大型據點，未來有機會爭取在竹北舉辦電影首映會。

謝瀚霆說，商場雖然坪數不大，但具有停車優勢，共規畫598席汽車格及 280席機車格，不僅導入智慧化綠能停車系統，車道也加大規畫至7米寬，比法規5.5米多出1.5米距離，提升會車便利性。

此BOT案位於竹北市自強南路與成功2街交叉口，建物地上10層地下1層，1至2樓是商場和餐飲空間，3至6樓為百老匯電影院，5樓設有500坪共享辦公空間及300坪公益區域。公共停車場則分別在B1及7至10樓，一樣有公益停車位。